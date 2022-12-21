Кім Кардаш'ян відвідала різдвяну вечірку Періс Хілтон

На свято Періс прийшли Хайді Клум, Пола Абдул та сімейство Кардаш'ян.

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Періс Хілтон почала святкувати Різдво заздалегідь і влаштувала розкішну вечірку, гостями якої стали Кім Кардаш'ян із матір'ю Кріс Дженнер, Хайді Клум із чоловіком Томом Каулітцем та його братом Біллом, Пола Абдул та інші її найближчі друзі. Фото з вечірки Періс опублікувала у своєму Instagram.

"Моя мама завжди влаштовує найкласніші вечірки", — зазначила Хілтон, яка виступила на святі як діджей. Для фото Періс позувала з матір'ю Кеті Хілтон та сестрою Нікі

На тлі гостей у ошатних вечірніх сукнях в різдвяній біло-червоно-зеленій гамі виділялася Кім Кардаш'ян, яка прийшла у шкіряних байкерських штанах та короткому топі.

[ + – ] Сімейство Кардаш'ян та сімейство Хілтон

"Всі добре одягнені, а Кім виглядає як 15-річний підліток, якого змусили піти на вечірку до батьків", — написав один із коментаторів.

Нагадаємо, Кім та Періс давно знайомі. Кім Кардаш'ян до того, як стати зіркою телешоу, бізнес-леді та іконою стилю, була асистенткою світської левиці Періс Хілтон.

"Ми пішли б будь-куди тільки для того, щоб нас побачили. Ми точно знали, куди йти, щоб нас помітили і про нас написали", — розповідала Кім журналу Rolling Stone у 2015 році.

Відносини Кім і Хілтон зіпсувалися, коли у 2008 році Періс порівняла сідниці Кім Кардаш'ян після хірургічного втручання з "сиром, засунутим у мішок для сміття".

Але зрештою вони помирилися і ходять один до одного в гості.

Раніше Кім Кардаш'ян із дітьми продемонструвала ідеальні різдвяні образи. Усі вони приміряли червоні комбінезони від бренду знаменитості SKIMS за 128 доларів.