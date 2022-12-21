Том Круз прыгнул с вертолета ради своих поклонников (видео)

Знаменитый актер весьма оригинально поблагодарил поклонников своего творчества.

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60-летний актер Том Круз креативно поблагодарил фанатов за интерес к фильму "Топ Ган 2: Мэверик". В своем Instagram-аккаунте знаменитость опубликовал видео, на котором он записывает обращение к поклонникам, а затем прыгает с вертолета. Актер подошел к своему обращению оригинально, чем привлек внимание пользователей Сети.

"Мы над потрясающей Южной Африкой, снимаем "Миссия невыполнима: Смертельная расплата", первую и вторую части. Я не хотел, чтобы год заканчивался без благодарности к тем, кто пришел в кинотеатры и поддержал "Топ Ган: Мэверик" , – заявил актер перед прыжком.

Для фанатов Тома не секрет, что голливудский актер очень любит выполнять опасные трюки без участия каскадеров. В фильме "Топ Ган 2: Мэверик" острых моментов было достаточно, из-за чего картина смогла собрать 1,45 млрд долларов в прокате. Впрочем, останавливаться на достигнутом звезда экранов не собирается.

Напомним, 60-летний Том Круз был вынужден нанять целый отряд телохранителей после того, как его бывший сотрудник пообещал с ним расправиться. Также угрозы получил режиссер фильма "Миссия невыполнима" Кристофер МакКуорри.