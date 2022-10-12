Том Круз нанял отряд телохранителей после угроз со стороны уволенного сотрудника

Уволенный каскадер подал в суд на Тома Круза и обвинил его в том, что он берет деньги у российских олигархов.

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60-летний Том Круз был вынужден нанять целый отряд телохранителей после того, как его бывший сотрудник пообещал с ним расправиться. Также угрозы получил режиссер фильма "Миссия невыполнима" Кристофер МакКуорри. Об этом пишет Daily Mail.

Каскадеру было поручено найти места для съемок некоторых сцен фильма, в том числе и для сцены с крушением поезда. Но его идеи не были реализованы. Уволили его за это, или за что-то другое, — неизвестно. Но сотрудник был "разъярен" и начал угрожать и самому Тому Крузу и МакКуорри.

Съемки нового фильма франшизы "Миссия невыполнима" все еще продолжаются в Великобритании, прерывать их нельзя, так что когда угроз стало поступать все больше – Том Круз и Кристофер наняли целый отряд телохранителей.

Уволенный сотрудник, тем временем, подал на них в суд, а также на компанию Paramount Studios.

Он обвинил Круза в том, что его фильм финансируют некие российские олигархи и именно поэтому ФБР недавно начало расследование в отношении киностудии.

Кристофер МакКуорри много работал с Крузом, сняв его фильмы, в том числе "Джек Ричер" 2012 года, "Миссия невыполнима: Нация изгоев" (2015) и "Миссия невыполнима: Последствия" (2018).

Однако, по его собственному признанию, он никогда не сталкивался с преследованиями и угрозами.

Том Круз, напротив, привык к вниманию публики и даже к преследованиям, так что работу на фильмом он прекращать не собирается.

Напомним, ранее Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал, наняв уже второго телохранителя с криминальным прошлым. Сначала они наняли бывшего охранника Майкла Джексона, который получил условный срок за избиение жены.

А потом и бывшего полицейского, который едва не задушил свою жену. Пере Даобри сам сообщил об инциденте, но рассказал свою историю так, будто он не убивал свою супругу, а спасал ее от передозировки.