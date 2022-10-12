Том Круз узяв на роботу загін охоронців після погроз з боку звільненого співробітника

Звільнений каскадер подав до суду на Тома Круза і звинуватив його в тому, що той бере гроші у російських олігархів.

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60-річному Тому Крузу довелось взяти на роботу цілий загін охоронців після того, як його колишній співробітник пообіцяв його провчити. Також погрози отримав режисер фільму "Місія неможлива" Крістофер Маккворрі. Про це пише Daily Mail.

Каскадеру було доручено знайти місця для зйомок деяких сцен фільму,зокрема й для сцени з крахом поїзда. Але його ідеї не були реалізовані. Звільнили його за це чи щось інше, — невідомо. Але співробітник був "розлючений" і почав загрожувати й самому Тому Крузу та Маккворрі.

Зйомки нового фільму франшизи "Місія неможлива" все ще тривають у Великій Британії, переривати їх не можна, тож коли погроз стало дедалі більше — Том Круз і Крістофер взяли на роботу цілий загін охоронців.

Звільнений співробітник тим часом подав на них до суду, а також на компанію Paramount Studios.

Він звинуватив Круза в тому, що його фільм фінансують якісь російські олігархи і саме тому ФБР нещодавно розпочало розслідування щодо кіностудії.

Крістофер Маккворрі багато працював з Крузом, знявши його фільми, у тому числі "Джек Річер" 2012 року, "Місія неможлива: Нація ізгоїв" (2015) та "Місія неможлива: Наслідки" (2018).

Однак, за його власним зізнанням, він ніколи не зіштовхувався з переслідуваннями та погрозами.

Том Круз, навпаки, звик до уваги публіки і навіть до переслідувань, тож роботу над фільмом він припиняти не збирається.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл і принц Гаррі потрапили в черговий скандал, взявши на роботу вже другого охоронця з кримінальним минулим. Спочатку вони взяли колишнього охоронця Майкла Джексона, який одержав умовний термін за побиття дружини.

А потім і колишнього працівника поліції, котрий ледь не задушив свою дружину. Пере Даобрі сам повідомив про інцидент, але розповів свою історію так, ніби не вбивав свою дружину, а рятував її від передозування.