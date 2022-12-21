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Стиль життя

Том Круз стрибнув із вертольота заради своїх шанувальників (відео)

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Фото: Getty Images | Том Круз

Знаменитий актор дуже оригінально подякував шанувальникам своєї творчості.

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60-річний актор Том Круз креативно подякував фанатам за інтерес до фільму "Топ Ґан 2: Меверік". У своєму Instagram-акаунті знаменитість опублікував відео, на якому він записує звернення до шанувальників, а потім стрибає з вертольота. Актор підійшов до свого звернення оригінально, чим привернув увагу користувачів мережі.

"Ми над приголомшливою Південною Африкою, знімаємо "Місія нездійсненна: Смертельна розплата", першу і другу частини. Я не хотів, щоб рік закінчувався без подяки до тих, хто прийшов у кінотеатри й підтримав "Топ Ґан: Меверік", — заявив актор перед стрибком.

Для фанатів Тома не є секретом, що голлівудський актор дуже любить виконувати небезпечні трюки без участі каскадерів. У фільмі "Топ Ґан 2: Меверік" гострих моментів було достатньо, через що картина спромоглася зібрати 1,45 млрд доларів у прокаті. Втім, зупинятись на досягнутому зірка екранів не збирається.

Нагадаємо, 60-річний Том Круз був змушений найняти цілий загін охоронців після того, як його колишній співробітник пообіцяв з ним розправитися. Також погрози отримав режисер фільму "Місія нездійсненна" Крістофер МакКуоррі.