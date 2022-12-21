Ким Кэттролл , звезда "Секса в большом городе", сообщила о смерти матери

66-летняя актриса опубликовала пост в соцсетях, в котором написала, что ее мать Шейн скончалась в 93 года.

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Ким Кэттролл, звезда сериала "Секс в большом городе", сообщила, что ее мать Шейн умерла в 93 года. Через пять лет после смерти брата звезды – Криса. Тот скончался в 55 лет. Об этом пишет Daily Mail.

66-летняя актриса была очень близка с матерью и часто публиковала общие снимки. Ким написала в Instagram во вторник: "Шейн Кэттролл, 1929–2022 годы. Покойся с миром, мама".

[ + – ] Ким Кэттролл с матерью Шейн

В 2019 году актриса потеряла родного брата Криса. Тому было всего 55 лет.

Актриса обратилась к своим поклонникам через соцсети с просьбой найти Криса, потому что тот долго не выходил на связь.

В итоге тело Криса нашла полиция на территории его ранчо в штате Альберта.

Это печальное событие спровоцировало новый виток вражды между Ким и Сарой Джессикой Паркер. И поклонники "Секса в большом городе" с изумлением узнали, что подруги на экране, актрисы совершенно не ладят в обычной жизни и даже враждуют.

Когда Паркер написала комментарий с соболезнованиями, Ким ответила ей, что не нуждается в ее любви и ее поддержке "в это трагическое время". Она даже процитировала свою мать, которая спрашивала, когда "эта лицемерка оставит их семью в покое"..

"'Ты не мой друг. Поэтому я пишу, чтобы сказать тебе в последний раз, чтобы ты прекратила использовать нашу трагедию, чтобы восстановить свой образ "хорошей девочки", — написала Ким Саре.

Но та не оставила попыток привлечь Ким в сиквелу сериала "И просто так…". Ким Кэттролл категорически отказалась. Но она все равно присутствует в сиквеле, правда, незримо. Сара Джессика Паркер получает от нее СМС из Лондона.