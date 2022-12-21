Кім Кетролл, зірка "Сексу у великому місті", повідомила про смерть матері

66-річна актриса опублікувала пост у соцмережах, у якому написала, що її мати Шейн померла у 93 роки.

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Кім Кетролл, зірка серіалу "Секс у великому місті", повідомила, що її мати Шейн померла у 93 роки. Через п'ять років після смерті брата зірки – Кріса. Той помер у 55 років. Про це пише Daily Mail.

66-річна актриса була дуже близька до матері і часто публікувала спільні знімки. Кім написала в Instagram у вівторок: "Шейн Кетролл, 1929–2022 роки. Спочивай з миром, мамо".

[ + – ] Кім Кетролл з матір'ю Шейн

2019 року актриса втратила рідного брата Кріса. Тому було лише 55 років.

Акторка звернулася до своїх шанувальників через соцмережі з проханням знайти Кріса, бо той довго не виходив на зв'язок.

У результаті тіло Кріса знайшла поліція на території його ранчо у штаті Альберта.

Ця сумна подія спровокувала новий виток ворожнечі між Кім та Сарою Джессікою Паркер. І шанувальники "Сексу у великому місті" із здивуванням дізналися, що подруги на екрані, актриси зовсім не ладнають у звичайному житті і навіть ворогують.

Коли Паркер написала коментар зі співчуттями, Кім відповіла їй, що не потребує її кохання та її підтримки "в цей трагічний час". Вона навіть процитувала свою матір, яка питала, коли "ця лицемірка залишить їхню родину у спокої".

"Ти не мій друг. Тому я пишу, щоб сказати тобі востаннє, щоб ти припинила використовувати нашу трагедію, щоб відновити свій образ "хорошої дівчинки", — написала Кім Сарі.

Але та не залишила спроб залучити Кім у сиквел серіалу "І просто так…". Кім Кетролл категорично відмовилася. Але вона все одно присутня у сиквелі, щоправда, незримо. Сара Джессіка Паркер отримує від неї СМС із Лондона.