Саманта з'явиться у сиквелі "Сексу у великому місті", але лише у смс

Актриса Кім Кеттролл категорично відмовилася зніматися в серіалі "І просто так", але шоуранери все ж таки примудрилися ввести її в сюжет

Шоураннер серіалів "Секс у великому місті" та його сиквела "І просто так" дав інтерв'ю, розповівши, що буде у другому сезоні. Хоча продовження культової телесаги про любовні пригоди чотирьох подруг і отримали море критики, серіалу все ж таки дали "зелене світло" на другий сезон. Про це пише Variety

Майкл Патрік Кінг зізнався, що зовсім від персонажа Саманти під час створення серіалу відмовитися не змогли, оскільки вона була дуже яскравим персонажем. Але оскільки актриса Кім Кеттролл вкотре повторила, що більше не буде зніматися з Сарою Джесікою Паркер, Синтією Ніксон і Крістін Девіс, то її персонаж з'явиться у вигляді смс.

Так це відбувалося й у першому сезоні серіалу "І просто так". Керрі нібито листувалась із Самантою, яка поїхала до Лондона. А та навіть надіслала букет квітів на похорон її чоловіка.

І у фінальній сцені, коли Керрі розвіяла порох містера Біга з мосту в Парижі, вони домовилися про зустріч.

Кінг припустив, що могло б статися під час цієї зустрічі, якби вона відбулася.

"Це дуже потішно, тому що кожен зі сценаристів має свою власну версію того, що сталося під час цієї розмови. Я думаю, що було трохи шампанського, вони чудово провели час і вирішили свої старі проблеми", — розповів шоураннер.

Кінг повідомив, що зйомки другого сезону And Just Like That почнуться в жовтні, тому буде готовий до прем'єри на HBO Max до літа 2023 року.

Він зізнався, що в першому сезоні найважче було зберегти в секреті смерть містера Біга (Кріс Нот) до прем'єри.

Щоб статисти не пліткували, Кінг привів Нота на знімальний майданчик, поки знімався похорон його персонажа. А зйомки продовжилися, коли більша частина персоналу вирушила додому.

Нагадаємо, актора Кріса Нота, виконавця ролі містера Біга звинуватили у домаганнях кілька жінок. Отже, його вирізали з фінальної сцени, і його кар'єра була поставлена на паузу.

А Кім Кеттролл заявила, що не погодилася на зйомки, тому що історія, розказана в "Сексі у великому місті", себе зжила.