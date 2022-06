Саманта появится в сиквеле "Секса в большом городе", но только в смс

Актриса Ким Кэттролл категорически отказалась сниматься в сериале "И просто так", но шоураннеры все же умудрились ввести ее в сюжет

Шоураннер сериалов "Секс в большом городе" и его сиквела "И просто так" дал интервью, рассказав, что будет во втором сезоне. Хоть продолжение культовой телесаги про любовные приключения четырех подруг и получили море критики, ему все же дали "зеленый свет" на второй сезон. Об этом пишет Variety

Майкл Патрик Кинг признался, что совсем от персонажа Саманты во время создания сериала отказаться не смогли, так как она была очень ярким персонажем. Но, так как актриса Ким Кэттролл в который раз повторила, что больше не будет сниматься с Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис, то ее персонаж появится в виде смс.

Так это происходило и в первом сезоне сериала "И просто так". Кэрри якобы переписывалась с Самантой, которая укатила в Лондон. А та даже прислала букет цветов на похороны ее мужа.

И в финальной сцене, когда Кэрри развеяла прах мистера Бига с моста в Париже, они договорились о встрече.

Кинг предположил, что могло бы произойти во время этой встречи, если бы она состоялась.

"Это очень забавно, потому что у каждого из сценаристов есть своя версия того, что произошло во время этого разговора. Я думаю, что было немного шампанского, они отлично провели время и решили свои старые проблемы", — рассказал шоураннер.

Кинг сообщил, что съемки второго сезона And Just Like That начнутся в октябре, так что будет готов к премьере на HBO Max к лету 2023 года.

Он признался, что в первом сезоне тяжелей всего было сохранить в секрете смерть мистера Бига (Крис Нот) до премьеры.

Чтобы статисты не болтали, Кинг привел Нота на съемочную площадку, пока снимались похороны его персонажа. А съемки продолжились, когда большая часть персонала отправилась по домам.

Напомним, актера Криса Нота, исполнителя роли мистера Бига обвинили в домогательствах несколько женщин. Так что его вырезали из финальной сцены, и его карьера была поставлена на паузу.

А Ким Кэттролл заявила, что не согласилась на съемки, потому что история, рассказанная в "Сексе в большом городе" себя изжила.