Девушка Криштиану Роналду появилась на обложке испанского ELLE

В интервью Джорджина Родригес рассказала о потере ребенка и о том, как влюбилась в "лучшего футболиста в мире".

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Джорджина Родригес, девушка футболиста Криштиану Роналду, стала героиней первого номера испанского ELLE в 2023 году. Там сообщили, что в номере расскажут о замечательных женщинах, которые "будут волновать нас в следующем году".

В интервью Джорджина призналась, что 2022 год был для нее очень сложным. Она потеряла ребенка: одного из своих близнецов. Сын Родригес и Роналду умер при рождении. Дочь, которую назвали Белла Эсмеральда, выжила. Сейчас ей восемь месяцев.

[ + – ] Джорджина Родригес на обложке ELLE

"Этот год был самым сложным в моей жизни, самый счастливый момент стал одновременно и самым грустным. Это то, что будет сопровождать меня всю оставшуюся жизни и то, что мы никогда не сможем забыть", — призналась Джорджина.

У пары также есть пятилетняя дочь Алана, а у 37-летнего Криштиану также есть 12-летний сын Криштиану-младший, и пятилетние близнецы Ева и Матео, рожденные суррогатными матерями.

[ + – ] Джорджина Родригес для ELLE

"Мы с Криштиану влюбились друг в друга с первого взгляда. Когда я впервые увидела его, я почувствовала, что время остановилось. Я никогда не встречала такого прекрасного и такого внимательного человека… Он самый красивый мужчина, которого когда-либо видели мои глаза. И да, я девушка лучшего футболиста в мире!", — также рассказала Джорджина о своих чувствах к Криштиану Роналду.

Она призналась, что знает: их громкий роман позволил ей осуществить свои мечты. Но она отметила, что у нее всегда была такая же страсть и стремление к любой работе, которую она выполняла, будь то уборщица, продавец или модель.

Ведь до знакомства с футболистом она работала в модном бутике.

"Первая встреча с Роналду была в Gucci, где я работала продавцом. Через несколько дней мы снова увиделись на мероприятии другого бренда. Именно тогда мы могли поговорить в непринужденной обстановке, вне моей рабочей среды. Это была любовь с первого взгляда для обоих", — рассказала Джорджина.

Джорджина Родригес сказала, что, хотя известность привела к тому, что она потеряла свою анонимность, она дала ей доступ к возможностям, которых у нее никогда не было, например, к посещению мероприятий с красной ковровой дорожкой.

Тем не менее, она отметила, что никогда не хочет забывать, откуда она пришла и куда движется, сказав, что ей нужна только любовь ее семьи в ее жизни.

Больше откровений она пообещала в своем новом сериале Netflix "Я Джорджина".

В прошлом Криштиану заявлял, что хочет довести количество детей до семи, что соответствует его известному номеру на футболке.

А на Чемпионате мира 2022 в Катаре Криштиану Роналду ввязался сразу в несколько скандалов. Он даже грозился покинуть Катар и не выходить на поле в составе сборной Португалии.