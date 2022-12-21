Дівчина Кріштіану Роналду з'явилася на обкладинці іспанського ELLE

В інтерв'ю Джорджина Родрігес розповіла про втрату дитини та про те, як закохалася у "найкращого футболіста у світі".

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Джорджина Родрігес, дівчина футболіста Кріштіану Роналду, стала героїнею першого номера іспанського ELLE у 2023 році. Там повідомили, що в номері розкажуть про чудових жінок, які "хвилюватимуть нас наступного року".

В інтерв'ю Джорджина зізналася, що 2022 був для неї дуже складним. Вона втратила дитину: одного зі своїх близнюків. Син Родрігес та Роналду помер при народженні. Дочка, яку назвали Белла Есмеральда, вижила. Нині їй вісім місяців.

[ + – ] Джорджіна Родрігес на обкладинці ELLE

"Цей рік був найскладнішим у моєму житті, найщасливіший момент став одночасно і найсумнішим. Це те, що супроводжуватиме мене все життя і те, що ми ніколи не зможемо забути", — зізналася Джорджина.

У пари також є п'ятирічна дочка Алана, а у 37-річного Кріштіану також є 12-річний син Кріштіану-молодший, і п'ятирічні близнюки Єва та Матео, народжені сурогатними матерями.

[ + – ] Джорджіна Родрігес для ELLE

"Ми з Кріштіану закохалися один в одного з першого погляду. Коли я вперше побачила його, я відчула, що час зупинився. Я ніколи не зустрічала таку прекрасну і таку уважну людину... Він найкрасивіший чоловік, якого коли-небудь бачили мої очі. І так, я дівчина найкращого футболіста у світі!", — також розповіла Джорджина про свої почуття до Кріштіана Роналда.

Вона зізналася, що знає: їхній гучний роман дозволив їй здійснити свої мрії. Але вона зазначила, що в неї завжди була така ж пристрасть і прагнення до будь-якої роботи, яку вона виконувала, чи то прибиральниця, продавець, чи модель.

Адже до знайомства з футболістом вона працювала у модному бутіку.

"Перша зустріч з Роналду була в Gucci, де я працювала продавцем. Через кілька днів ми знову побачилися на заході іншого бренду. Саме тоді ми могли поговорити в невимушеній обстановці, поза моїм робочим середовищем. Це було кохання з першого погляду для обох", — розповіла Джорджина.

Джорджина Родрігес сказала, що, хоча популярність призвела до того, що вона втратила свою анонімність, вона дала їй доступ до можливостей, яких вона ніколи не мала, наприклад, до відвідування заходів з червоною килимовою доріжкою.

Тим не менш, вона зазначила, що ніколи не хоче забувати, звідки вона прийшла і куди рухається, сказавши, що їй потрібне лише кохання її сім'ї у її житті.

Більше одкровень вона пообіцяла у своєму новому серіалі Netflix "Я Джорджина".

Минулого року Кріштіану заявляв, що хоче довести кількість дітей до семи, що відповідає його відомому номеру на футболці.

А на Чемпіонаті світу 2022 року в Катарі Кріштіану Роналду вплутався відразу в кілька скандалів. Він навіть погрожував покинути Катар і не виходити на поле у складі збірної Португалії.