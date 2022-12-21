Неизвестный мужчина устроил пожар перед воротами Букингемского дворца (видео)

Мотивы поступка задержанного мужчины сейчас выясняются.

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Лондонская полиция задержала 30-летнего мужчину, который устроил небольшой пожар у ворот Букингемского дворца, сообщает The Sun.

Мужчину повалили на землю двое правоохранителей, а затем арестовали его. По словам очевидцев, стражи порядка прибіли "через несколько секунд" после сообщения о подозрительном человеке, которій разжигал огонь у ворот главной королевской резиденции.

"Вскоре после 22:08 во вторник, 20 декабря, 30-летний мужчина был арестован по подозрению в причинении преступного ущерба после того, как у ворот Букингемского дворца был замечен небольшой пожар. Мужчина взят под стражу. Пожар потушен", – заявил представитель лондонской полиции. Мотивы его поступка на данный момент выясняются.

Это – не первый инцидент в Букингемском дворце в этом году. В мае 24-летний американский турист Джозеф Хуан Кан был оштрафован на 200 фунтов стерлингов после того, как перепрыгнул через забор в конюшню днем 10 декабря прошлого года. Он требовал аудиенции с королевой. А в прошлом году возле дворца был замечен мужчина с топором, которого арестовали шесть вооруженных офицеров.

В мае прошлого года 44-летний Кэмерон Калани перелез через забор Букингемского дворца рано утром и был пойман с 20-сантиметровым кухонным ножом и кокаином в сумке.

Напомним, почему король Карл III и его жена Камилла не хотят переезжать в Букингемский дворец.