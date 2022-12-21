Невідомий чоловік улаштував пожежу перед воротами Букінгемського палацу (відео)

Мотиви вчинку затриманого чоловіка наразі з'ясовуються.

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Лондонська поліція затримала 30-річного чоловіка, який влаштував невелику пожежу біля воріт Букінгемського палацу, повідомляє The Sun.

Чоловіка повалили на землю двоє правоохоронців, а потім заарештували. За словами очевидців, правоохоронці прибули "через кілька секунд" після повідомлення про підозрілу людину, яка розпалювала вогонь біля воріт головної королівської резиденції.

"Незабаром після 22:08 у вівторок, 20 грудня, 30-річного чоловіка заарештували за підозрою в заподіянні злочинної шкоди після того, як біля воріт Букінгемського палацу було помічено невелику пожежу. Чоловіка взято під варту. Пожежу погашено", — заявив представник лондонської поліції. Мотиви вчинку палія наразі з'ясовуються.

Це не перший інцидент у Букінгемському палаці цього року. У травні 24-річного американського туриста Джозефа Хуана Кана оштрафували на 200 фунтів стерлінгів після того, як перестрибнув через паркан у стайню вдень 10 грудня минулого року. Він вимагав аудієнції з королевою. А минулого року біля палацу був помічений чоловік із сокирою, якого заарештували шестеро озброєних офіцерів.

У травні минулого року 44-річний Кемерон Калані переліз через паркан Букінгемського палацу рано-вранці та був спійманий із 20-сантиметровим кухонним ножем і кокаїном у сумці.

Нагадаємо, чому король Карл III і його дружина Камілла не хочуть переїжджати до Букінгемського палацу.