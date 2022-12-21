Бренд одежды H&M "украл" лицо Джастина Бибера: певец призывает не покупать вещи из коллекции

Артист заявил, что не одобрял новую коллекцию с его изображением.

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Известный шведский бренд одежды и косметики H&M использовал лицо 28-летнего певца Джастина Бибера в своей новой коллекции без его разрешения. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается, исполнитель и не подозревал, что в магазинах бренда стартовали продажи худи, футболок и сумок с его фото и фамилией, в качестве принта. Поступок компании возмутил артиста, поэтому он сразу призвал поклонников в социальных сетях бойкотировать новую коллекцию.

"Я не одобрял ничего из коллекции товаров, которые выставили H&M… Все без моего согласования и принятия. На вашем месте я бы не покупал это", — написал Джастин в своем Instagram.

Фото: Скриншот/ Instagram @justinbieber Фото: Скриншот/ Instagram @justinbieber

Более того, Бибер назвал мерч со своим лицом, создавшим бренд, ужасным и попросил не покупать его.

"Мерч H&M, который они сделали из меня, это трэш! я его не одобрял. Не покупайте это!", — добавил певец.

На сайте бренда уже удалили все вещи из новой скандальной коллекции, но пока официальные представители не комментировали ссору со звездой. Известно, что несколько лет назад Джастин Бибер сотрудничал с H&M, тогда совместно они выпустили коллекцию одежды в поддержку концертного тура артиста.

Напомним, Джастин Бибер и Хейли Бибер попали в кадр папарацци в Лос-Анджелесе после тренировки в зале.