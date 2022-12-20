В худи от своего бренда и с пластырем от прыщей на лице: Джастин Бибер на прогулке с женой

По мере приближения рождественских праздников пара все больше проводит времени вместе.

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Певец Джастин Бибер и его супруга — модель Хейли — смогли составить свои насыщенные рабочие графики так, чтобы провести время вместе, это несмотря на то, что перед праздниками у них много работы и фотосъемок. Пару заметили в Лос-Анджелесе после тренировки в зале. Об этом пишет Daily Mail.

На 26-летней Хейли в тот день были мини-шорты, кроссовки с носками и оверсайз кофта Toronto Argonauts — это мерч профессиональной футбольной команды с Канады. Кроме того, знаменитая модель надела солнцезащитные очки, серьги, на плече у нее была сумка, а в руке термос с водой.

28-летний Джастин решил представить свой лейбл Drew House, надев голубое худи с капюшоном со знакомым желтым логотипом спереди, а также мешковатые светло-голубые джинсы. На лице у знаменитости было наклеено несколько маленьких звезд — это гидроколлоидные пластыри от компании Starface, которые предназначены для лечения прыщей.

Напомним, Хейли Бибер вышла в свет в пуховике за 7 тысяч долларов.

Также Фокус писал, что звездные супруги посетили празднование 30-го дня рождения футболиста Оделла Бекхэма-младшего. На вечеринке влюбленные пили коктейли и веселились. В частности, они исполнили откровенный танец, который попал на видеозапись западного таблоида.