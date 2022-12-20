В худі від свого бренду і з пластиром від прищів на обличчі: Джастін Бібер на прогулянці з дружиною

З наближенням різдвяних свят пара все більше проводить часу разом.

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Співак Джастін Бібер та його дружина модель Гейлі змогли скласти свої насичені робочі графіки так, щоб провести час разом, це попри те, що перед святами у них багато роботи та фотозйомок. Пару помітили у Лос-Анджелесі після тренування у залі. Про це пише Daily Mail.

На 26-річній Хейлі того дня були мінішорти, кросівки зі шкарпетками та оверсайз кофти Toronto Argonauts — це мерч професійної футбольної команди з Канади. Крім того, знаменита модель надягла сонцезахисні окуляри, сережки, на плечі у неї була сумка, а в руці термос із водою.

28-річний Джастін вирішив представити свій лейбл Drew House, одягнувши блакитне худі з капюшоном зі знайомим жовтим логотипом спереду, а також мішкуваті світло-блакитні джинси. На обличчі у знаменитості наклеєно кілька маленьких зірок — це гідроколоїдні пластирі від компанії Starface, які призначені для лікування прищів.

Нагадаємо, Гейлі Бібер вийшла у світ у пуховику за 7 тисяч доларів.

Також Фокус писав, що зіркове подружжя відвідало святкування 30-го дня народження футболіста Оделла Бекхема-молодшого. На вечірці закохані пили коктейлі та веселилися. Зокрема вони виконали відвертий танець, який потрапив на відеозапис західного таблоїда.