Бренд одягу H&M "вкрав" обличчя Джастіна Бібера: співак закликає не купувати речі з колекції

Артист заявив, що не схвалював нову колекцію із його зображенням.

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Відомий шведський бренд одягу та косметики H&M використав обличчя 28-річного співака Джастіна Бібера у своїй новій колекції без його дозволу. Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, виконавець і не підозрював, що в магазинах бренду стартували продажі худі, футболок і сумок з його фото та прізвищем, як принт. Вчинок компанії обурив артиста, тому він одразу закликав шанувальників у соціальних мережах бойкотувати нову колекцію.

"Я не схвалював нічого з колекції товарів, які виставили H&M... Все без мого погодження та прийняття. На вашому місці я не купував би це", — написав Джастін у своєму Instagram.

Фото: Скриншот/ Instagram @justinbieber Фото: Скриншот/ Instagram @justinbieber

Більш того, Бібер назвав мерч зі своєю особою, яка створила бренд, жахливим і попросив не купувати його.

"Мерч H&M, який вони зробили з мене, це треш! я його не схвалював. Не купуйте це!", — додав співак.

На сайті бренду вже видалили всі речі з нової скандальної колекції, але поки що офіційні представники не коментували сварку з зіркою. Відомо, що кілька років тому Джастін Бібер співпрацював із H&M, тоді спільно вони випустили колекцію одягу на підтримку концертного туру артиста.

Нагадаємо, Джастін Бібер та Хейлі Бібер потрапили у кадр папараці у Лос-Анджелесі після тренування у залі.