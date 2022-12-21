Кейт Мосс с яркими розовыми волосами в новой рекламной кампании Marc Jacobs

Мосс ранее носила волосы этого розового оттенка.

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48-летняя топ-модель Кейт Мосс повторила свой культовый образ конца 90-х с розовыми волосами в новой рекламной кампании Marc Jacobs. Об этом пишет People.

Возвращаясь к периоду 1990-х годов, когда у нее тоже были розовые волосы, на новых фотографиях Мосс изображена как лицо коллекции Resort 2022/2023.

В рамках кампании Кейт позирует в туфлях на высокой платформе и джинсовом костюме с логотипом бренда. На снимках можно увидеть и аксессуары — сумку-бакет и кроссбоди J Marc.

С розовым цветом волосы Мосс дебютировала в 1998 году во время показа коллекции Versace весна-лето 1999. После немецкий фотограф Юрген Теллер изобразил ее на снимках под названием "Молодая розовая Кейт", на которых модель уютно устроилась в постели с распущенными волосами.

В интервью SHOWstudio в 2014 году Кейт Мосс рассказала, что тогда с новым цветом волос она проходила всего неделю.

"Донателла Версаче тогда сказала: "Я хочу, чтобы ты была эксклюзивом для Versace и Versus. У тебя светлые волосы, и я хочу, чтобы ты изменила свой цвет волос". И я подумала: "Ну я не собираюсь краситься в рыжий или что-то такое обычное. Я крашу волосы в розовый", — вспоминала показ Мосс.

В прошлом году агентство Кейт Мосс поделилось памятной фотографией в Instagram, на которой сама Мосс уютно устроилась в постели, а ее розовые волосы разбросаны по подушкам вокруг нее.

Напомним, Кейт Мосс снялась в смелой фотосессии для новой рекламной кампании стульев "Come Stai?", которые для бренда Bottega Veneta разработал Гаэтано Пеше вместе с Матье Блази. На фото знаменитость позирует полностью обнаженной, однако все пикантные места скрывает спинка стула с надписью краской названия бренда.