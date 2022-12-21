Кейт Мосс із яскравим рожевим волоссям у новій рекламній кампанії Marc Jacobs

Мосс раніше носила волосся цього рожевого відтінку.

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48-річна топмодель Кейт Мосс повторила свій культовий образ кінця 90-х із рожевим волоссям у новій рекламній кампанії Marc Jacobs. Про це пише People.

Повертаючись до періоду 1990-х років, коли в неї теж було рожеве волосся, на нових фотографіях Мосс зображена як обличчя колекції Resort 2022/2023.

У межах кампанії Кейт позує в туфлях на високій платформі та джинсовому костюмі з логотипом бренду. На знімках можна побачити й аксесуари — сумку-бакет і кросбоді J Marc.

Із рожевим кольором волосся Мосс дебютувала в 1998 році під час показу колекції Versace весна-літо 1999. Потім німецький фотограф Юрген Теллер зобразив її на знімках під назвою "Молода рожева Кейт", на яких модель затишно влаштувалася в ліжку з розпущеним волоссям.

В інтерв'ю SHOWstudio у 2014 році Кейт Мосс розповіла, що тоді з новим кольором волосся вона проходила лише тиждень.

"Донателла Версаче тоді сказала: "Я хочу, щоб ти була ексклюзивом для Versace та Versus. У тебе світле волосся, і я хочу, щоб ти змінила свій колір волосся". І я подумала: "Ну, я не збираюся фарбуватися в рудий або щось таке звичайне. Я фарбую волосся в рожевий", — згадувала показ Мосс.

Минулого року агентство Кейт Мосс поділилося пам'ятною фотографією в Instagram, на якій сама Мосс затишно влаштувалася в ліжку, а її рожеве волосся розкидане по подушках навколо неї.

Нагадаємо, Кейт Мосс знялася в сміливій фотосесії для нової рекламної кампанії стільців Come Stai?, які для бренду Bottega Veneta розробив Гаетано Пеше разом із Матьє Блазі. На фото знаменитість позує повністю оголеною, проте всі пікантні місця приховує спинка стільця з написом фарбою назви бренду.