22 декабря: День святой Анны — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя делать тяжелую работу и разжигать огонь.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь отмечает День святой Анны, который в народе еще называют Анна Зимняя. Установлен он в честь непорочного зачатия святой Анной дочери — Богородицы Девы Марии, которая родилась через 9 месяце после этого — 21 сентября.
Также в Украине сегодня празднуют День энергетика.
Что нельзя делать 22 декабря:
- делать тяжелую работу
- разжигать огонь
- без надобности выходить из дому в темное время суток
- беременным из дому сегодня лучше не выходить вообще
Народные приметы и поверья:
- - ясная погода — к морозу в новогоднюю ночь
- - погода зимой будет такой же, как сегодня в первой половине дня
- - иней на деревьях — к щедрому урожаю
- - штиль — к урожаю фруктов и ягод
День ангела празднуют:
Александр, Анна, Василий, Владимир, Ефросинья, Самойло (Самуил), Софрон (Софроний) и Степан (Стефан).
Родились сегодня:
1833 — Марко Вовчок (Мария Вилинская) — украинская писательница.
А также в этот день:
1882 — помощник американского изобретателя Томаса Эдисона, Эдвард Джонсон придумал елочную электрогирлянду.
1917 — Конгресс США ввел "сухой закон".
1989 — впервые после возведения Берлинской стены Бранденбургские ворота были открыты для свободного прохода через них граждан обоих государств.