22 декабря: День святой Анны — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя делать тяжелую работу и разжигать огонь.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь отмечает День святой Анны, который в народе еще называют Анна Зимняя. Установлен он в честь непорочного зачатия святой Анной дочери — Богородицы Девы Марии, которая родилась через 9 месяце после этого — 21 сентября.

Также в Украине сегодня празднуют День энергетика.

Что нельзя делать 22 декабря:

делать тяжелую работу

разжигать огонь

без надобности выходить из дому в темное время суток

беременным из дому сегодня лучше не выходить вообще

Народные приметы и поверья:

- ясная погода — к морозу в новогоднюю ночь

- погода зимой будет такой же, как сегодня в первой половине дня

- иней на деревьях — к щедрому урожаю

- штиль — к урожаю фруктов и ягод

День ангела празднуют:

Александр, Анна, Василий, Владимир, Ефросинья, Самойло (Самуил), Софрон (Софроний) и Степан (Стефан).

Родились сегодня:

1833 — Марко Вовчок (Мария Вилинская) — украинская писательница.

А также в этот день:

1882 — помощник американского изобретателя Томаса Эдисона, Эдвард Джонсон придумал елочную электрогирлянду.

1917 — Конгресс США ввел "сухой закон".

1989 — впервые после возведения Берлинской стены Бранденбургские ворота были открыты для свободного прохода через них граждан обоих государств.