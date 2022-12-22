22 грудня: День святої Анни — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна робити важку роботу й розпалювати вогонь.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква святкує День святої Анни, який у народі ще називають Анна Зимова. Встановили його на честь непорочного зачаття святої Анниної дочки — Богородиці Діви Марії, яка народилася через 9 місяців після цього — 21 вересня.
Також в Україні сьогодні святкують День енергетика.
Чого не можна робити 22 грудня:
- робити важку роботу
- розпалювати вогонь
- без потреби виходити з дому в темний час доби
- вагітним із дому сьогодні краще не виходити взагалі
Народні прикмети й повір'я:
- Ясна погода — до морозу в новорічну ніч
- погода взимку буде такою самою, як сьогодні в першій половині дня
- іній на деревах — до щедрого врожаю
- штиль — до врожаю фруктів і ягід
День ангела святкують:
Олександр, Анна, Василь, Володимир, Єфросинья, Самойло (Самуїл), Софрон (Софроній) і Степан (Стефан).
Народилися сьогодні:
1833 — Марко Вовчок (Марія Вілінська) — українська письменниця.
А також у цей день:
1882 — помічник американського винахідника Томаса Едісона, Едвард Джонсон придумав ялинкову електрогірлянду.
1917 — Конгрес США ввів "сухий закон".
1989 — уперше після зведення Берлінської стіни Бранденбурзька брама була відкрита для вільного проходу через неї громадян обох держав.