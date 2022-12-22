22 грудня: День святої Анни — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна робити важку роботу й розпалювати вогонь.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква святкує День святої Анни, який у народі ще називають Анна Зимова. Встановили його на честь непорочного зачаття святої Анниної дочки — Богородиці Діви Марії, яка народилася через 9 місяців після цього — 21 вересня.

Також в Україні сьогодні святкують День енергетика.

Чого не можна робити 22 грудня:

робити важку роботу

розпалювати вогонь

без потреби виходити з дому в темний час доби

вагітним із дому сьогодні краще не виходити взагалі

Народні прикмети й повір'я:

Ясна погода — до морозу в новорічну ніч

погода взимку буде такою самою, як сьогодні в першій половині дня

іній на деревах — до щедрого врожаю

штиль — до врожаю фруктів і ягід

День ангела святкують:

Олександр, Анна, Василь, Володимир, Єфросинья, Самойло (Самуїл), Софрон (Софроній) і Степан (Стефан).

Народилися сьогодні:

1833 — Марко Вовчок (Марія Вілінська) — українська письменниця.

А також у цей день:

1882 — помічник американського винахідника Томаса Едісона, Едвард Джонсон придумав ялинкову електрогірлянду.

1917 — Конгрес США ввів "сухий закон".

1989 — уперше після зведення Берлінської стіни Бранденбурзька брама була відкрита для вільного проходу через неї громадян обох держав.