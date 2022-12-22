Как привлечь удачу в год Черного Водяного Кролика

Черный Водяной Кролик — удачливый символ, но он любит внимание к себе, поэтому не стоит пренебрегать приметами, которые помогут привлечь удачу в наступающем году.

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Черный Водяной Кролик — удачливый символ, но он любит внимание к себе, поэтому не стоит пренебрегать приметами, которые помогут привлечь удачу в наступающем году. Среди них:

приобретите статуэтки кролика в серебристом или золотом цвете и не забудьте в новогоднюю ночь поставить их на видном месте, так ваш дом не оминет удача и благополучие;

выбирайте на предстоящий год кошелек черного или голубого цвета — так вас будут ожидать финансовые пополнения;

попросите гостей заходить в дом с блюдом, в составе которого будут овощи, кролик оценит этот жест и будет благоприятным в к вам;

не забудьте поставить на новогодний стол что-то с морковкой — тогда в доме будет царить атмосфера без ссор и конфликтов;

А также помните, что кролик не любит суеты, разговоров на повышенных тонах и лишней возни, поэтому закупку подарков спланируйте заранее, а 31 декабря решайте все бытовые дела спокойно и не спеша, и будьте готовы встретить новый год с гармонией в душе и готовностью открыться новому. Так символ этого года будет благосклонен к вам и принесет вам удачу.