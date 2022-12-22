Як залучити успіх у рік чорного водяного кролика

Чорний водяний кролик — щасливий символ, але він любить увагу до себе, тому не варто нехтувати прикметами, які допоможуть залучити удачу наступного року.

Related video

Чорний водяний кролик — щасливий символ, але він любить увагу до себе, тому не варто нехтувати прикметами, які допоможуть залучити удачу наступного року. Серед них:

придбайте статуетки кролика в сріблястому або золотому кольорі й не забудьте в новорічну ніч поставити їх на видному місці — так ваш будинок не обмине успіх і благополуччя;

вибирайте на наступний рік гаманець чорного або блакитного кольору — так на вас чекатимуть фінансові поповнення;

попросіть гостей заходити в будинок зі стравою, у складі якої будуть овочі — кролик оцінить цей жест і буде сприятливим до вас;

не забудьте поставити на новорічний стіл щось із морквиною — тоді в будинку пануватиме атмосфера без сварок і конфліктів.

А також пам'ятайте, що кролик не любить веремій, розмов на підвищених тонах і зайвої метушні, тому закупівлю подарунків сплануйте заздалегідь, а 31 грудня вирішуйте всі побутові справи спокійно та не поспішаючи й будьте готові зустріти новий рік із гармонією в душі та готовністю відкритися новому. Так символ цього року буде прихильний до вас і принесе вам успіх.