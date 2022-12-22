Княгиня и князь Монако показали рождественскую открытку с семейным фото

На снимке Шарлен и Альбер позируют вместе с детьми у наряженной елки.

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Князь Монако Альбер и княгиня Шарлен представили рождественскую открытку, для которой они позировали вместе с детьми у елки. Об этом пишет People.

Текст гласит: "Моя семья присоединяется ко мне и желает вам мира и радости на Рождество и счастливого Нового 2023 года", на английском, французском и монегасском языках. Из чего следует, что открытка будет рассылаться от имени князя Альбера.

Снимок был сделан две недели назад во дворцовом зале Salle des Gardes. На нем 64-летний Альбер и 44-летняя Шарлен позируют вместе со своими маленькими детьми: наследным принцем Жаком и его сестрой-близнецом принцессой Габриэллой.

[ + – ] Рождественская открытка от княжеского семейства Монако Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

В прошлом году открытку первой опубликовала Шарлен и она также представляла из себя стилизованную семейную фотографию.

На снимке, который стал практически неузнаваем из-за фильтров и эффектов, княгиня Шарлен одета в широкое черное платье в пол.

Она стоит, положив руки на своего сына принца Жака, который одет в элегантный черный костюм, а его сестра позирует в розовом платье из июля.

Снимок был опубликован после того, как принцесса Шарлен сказала, что чувствует себя "намного лучше", чем еще несколько месяцев назад, когда она проходила курс лечения после болезни перенесенной в Африке.

Шарлен провела почти год вдали от Средиземноморского княжества в своей родной Южной Африке, проходя курс лечения от неустановленного заболевания.

Затем она лечилась в клинике в Швейцарии.

Однако в речи, посвященной десятой годовщине ее фонда, созданного для поощрения юных пловцов, она рассказала о своем здоровье, своей семье и муже.

Она сказала, что сейчас у нее "гораздо больше энергии", но она "продолжает восстанавливаться, чтобы восстановить равновесие".

"Моя семья и те, кого я люблю, — моя опора. Я приближаюсь к будущему шаг за шагом, день за днем", — сказала Шарлен.

Принцесса Шарлен вернулась к королевским обязанностям в начале этого года, также появившись на похоронах королевы Елизаветы в сентябре.

За последние недели она несколько раз появлялась на публике со своим мужем и детьми. Так, на днях они раздавали подарки во дворе дворца в Монако, украшенного к Рождеству.