Княгиня та князь Монако показали різдвяну листівку із сімейним фото

На знімку Шарлін і Альбер позують разом із дітьми біля вбраної ялинки.

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Князь Монако Альбер і княгиня Шарлін представили різдвяну листівку, для якої вони позували разом із дітьми біля ялинки. Про це пише People.

Текст свідчить: "Моя сім'я приєднується до мене та бажає вам миру й радості на Різдво та щасливого Нового 2023 року", англійською, французькою та монегаською мовами. З цього випливає, що листівка розсилатиметься від імені князя Альбера.

Знімок було зроблено два тижні тому в палацовому залі Salle des Gardes. На ньому 64-річний Альбер і 44-річна Шарлін позують разом зі своїми маленькими дітьми: спадкоємцем принцом Жаком і його сестрою-близнючкою принцесою Габріеллою.

[ + – ] Різдвяна листівка від княжого сімейства Монако Фото: Palais Princier de Monaco - Prince's Palace of Monaco

Минулого року листівку першою опублікувала Шарлін, і вона також була стилізованою сімейною фотографією.

На знімку, який став практично невпізнанним через фільтри й ефекти, княгиня Шарлін одягнена в широку чорну сукню до підлоги.

Вона стоїть, поклавши руки на свого сина принца Жака, який одягнений у елегантний чорний костюм, а його сестра позує в рожевій сукні з тюлю.

Знімок був опублікований після того, як принцеса Шарлін сказала, що почувається "набагато краще", ніж ще кілька місяців тому, коли вона проходила курс лікування після перенесеної хвороби в Африці.

Шарлін провела майже рік далеко від Середземноморського князівства у своїй рідній Південній Африці, проходячи курс лікування від невстановленого захворювання.

Потім вона лікувалася у клініці у Швейцарії.

Однак у промові, присвяченій десятій річниці її фонду, створеного для заохочення юних плавців, вона розповіла про своє здоров'я, свою сім'ю та чоловіка.

Вона сказала, що зараз у неї "набагато більше енергії", але вона "продовжує відновлюватися, щоб відновити рівновагу".

"Моя сім'я і ті, кого я люблю, — моя опора. Я наближаюся до майбутнього крок за кроком, день за днем", — сказала Шарлін.

Принцеса Шарлін повернулася до королівських обов'язків на початку цього року, також з'явившись на похороні королеви Єлизавети у вересні.

За останні тижні вона кілька разів з'являлася на публіці зі своїм чоловіком і дітьми. Так, днями вони роздавали подарунки у дворі палацу Монако, прикрашеного до Різдва.