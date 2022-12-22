Disney+ показал, какие премьеры подготовил для зрителей на 2023 год (видео)

На данный момент не все даты премьер новых проектов известны.

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Американский сервис потокового вещания Disney+, работа которого стартовала в США в ноябре 2019 года, распространившись потом и на другие страны по всему миру, в свое пятилетие входит с солидным багажом новых премьер, о чем отчитался на YouTube-канале, представив главные тизеры 2023 года. Судя по 30-секундной нарезке, зрителей ждет очень много увлекательного.

В частности, в тизере можно увидеть первые кадры второго сезона "Локи", третьего сезона "Мандалорца", отрывки сериала "Секретное вторжение" с Сэмюэлем Л. Джексоном, "Американца китайского происхождения" с Мишель Йео, полнометражного фильма "Питер Пэн и Венди", первого анимационного шоу Pixar "Пан или пропал" (Win or Lose).

Что касается дат премьер, то они пока известны не все. Например продолжение "Мандалорца" выходит на стриминговом сервисе 1 марта, а вот время выхода "Локи" пока неизвестно.

Фильм "Питэр Пен и Венди" режиссера Дэвида Лоури, представившего новый взгляд на сказку Джеймса Барри с Джудом Лоу в роли Капитана Крюка, зрители увидят, скорее всего, весной.

Напомним, Disney готов заплатить 59-летнему актеру Джонни Деппу 300 миллионов долларов ради того, чтобы он вернулся в шестую часть франшизы "Пираты Карибского моря", однако тот под присягой заявил, что не сделает этого после того, как студия разорвала с ним рабочие отношения после обвинений его в домашнем насилии.