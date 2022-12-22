Disney+ показав, які прем'єри підготував для глядачів на 2023 рік (відео)

Наразі не всі дати прем'єр нових проєктів відомі.

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Американський сервіс потокового мовлення Disney+, робота якого стартувала в США у листопаді 2019 року, поширившись потім і на інші країни по всьому світу, у своє п'ятиріччя входить із солідним багажем нових прем'єр, про що прозвітував на YouTube-каналі, представивши головні тизери 2023 року. Судячи з 30-секундної нарізки, на глядачів чекає дуже багато захопливого.

Зокрема, у тизері можна побачити перші кадри другого сезону "Локі", третього сезону "Мандалорця", уривки серіалу "Секретне вторгнення" із Семюелем Л. Джексоном, "Американця китайського походження" з Мішель Єо, повнометражного фільму "Пітер Пен і Венді", першого анімаційного шоу Pixar "Пан чи пропав" (Win or Lose).

Щодо дат прем'єр, то вони поки що відомі не всі. Наприклад, продовження "Мандалорця" виходить на стримінговому сервісі 1 березня, а ось час виходу "Локі" поки невідомий.

Фільм "Пітер Пен і Венді" режисера Девіда Лоурі, який представив новий погляд на казку Джеймса Баррі з Джудом Лоу в ролі Капітана Гака, глядачі побачать, швидше за все, навесні.

Нагадаємо, Disney готовий заплатити 59-річному актору Джонні Деппу 300 мільйонів доларів заради того, щоб він повернувся до шостої частини франшизи "Пірати Карибського моря", проте той під присягою заявив, що не зробить цього після того, як студія розірвала з ним робочі відносини після звинувачень у домашньому насильстві.