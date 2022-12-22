Дэвид Бекхэм дал мастер-класс по упаковке подарков (видео)

Экс-футболись восемь лет занимается производством шотландского зернового виски.

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Известный британский футболист и в прошлом капитан сборной Англиий Дэвид Бекхэм уже восемь лет занимается развитием бренда Haig Club по произаодству зернового шотландского виски, который основал вместе со своим приятелем известным продюсером Саймоном Фуллером создателем телевизионного шоу Pop Idol и поп-группы The Spice Girls, в 2014 году. В канун рождественских и новогодних праздников юывший футболист снялся в яркой рекламе напитка, продемоснтрировав навыки упаковки подарков.

на видео Дэвид в новогоднем ярком свитере упаковывает бутылки с виски в синюю бумагу, декорируя золотистыми ленточками. В конце родика он смотрит на елку и снимает с нее пару игрушек, чтобы украсить напиток.

Видео Бекхэм разместил у себя на странице, а второй ролик из той же кампании есть на странице бренда. Там компанию Дэвиду составляет собака, внимательно наблюда.щая за упаковкой подарков и намекающая на то, что ей тоже необходима бутылочка виски к Рождеству.

Отметим, что в списке тех, кому экс-футболист готовит подарок, – и его жена Виктория.

Ранее мы писали о том, что Дэвид Бекхэм на Хеллоуин в костюме супергероя приготовил ужеин для своей семьи. Этими кадрами в соцсетях поделилась его супруга.