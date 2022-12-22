Девід Бекхем дав майстер-клас із упаковування подарунків (відео)

Ексфутболіст вісім років займається виробництвом шотландського зернового віскі.

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Відомий британський футболіст і в минулому капітан збірної Англій Девід Бекхем уже вісім років займається розвитком бренду Haig Club із виробництва зернового шотландського віскі, який заснував разом зі своїм приятелем, відомим продюсером Саймоном Фуллером, творцем телевізійного шоу Pop Idol і поп-гурту The Spice Girls, у 2014 році. Напередодні різдвяних і новорічних свят юний футболіст знявся в яскравій рекламі напою, продемонструвавши навички упаковки подарунків.

На відео Девід у новорічному яскравому светрі пакує пляшки з віскі в синій папір, декоруючи золотистими стрічками. Наприкінці ролика він дивиться на ялинку та знімає з неї пару іграшок, щоб прикрасити напій.

Відео Бекхем розмістив у себе на сторінці, а другий ролик із тієї ж кампанії є на сторінці бренду. Там компанію Девіду складає собака, що уважно спостерігає за упаковкою подарунків і натякає на те, що їй теж необхідна пляшечка віскі до Різдва.

Зазначимо, що в списку тих, кому ексфутболіст готує подарунок, — його дружина Вікторія.

Раніше ми писали про те, що Девід Бекхем на Гелловін у костюмі супергероя приготував вечерю для своєї родини. Цими кадрами в соцмережах поділилася його дружина.