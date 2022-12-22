Яркая королева Матильда приехала с рождественским визитом в Кортрейк

У бельгийской королевской семьи плотный график перед Рождеством.

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21 декабря королева Матильда и король Филипп нанесли рождественский визит в Care Group Heilig Hart в Кортрейке. Об этом сообщает New My Royals.

49-летняя королева Матильда для выхода на публику выбрала красный брючный костюм со стрелками, который идеально сидел на ее фигуре и который сочетала с рыжими туфлями-лодочками на каблуках. В руке монарх держала маленькую бежевую сумку на коротком ремешке, а в ушах у нее были массивные серьги. Свой образ Ее Величество завершила идеальной укладкой и лаконичным макияжем.

На улице королева набросила поверх костюма пальто с мехом под цвет ее обуви. Также Матильда не забыла надеть свое любимое кольцо с сапфиром, часы и золотой браслет на запястье.

Король Филипп также надел коричневое пальто, под которым у него был серый костюм.

[ + – ] королева Матильда и король Филипп Фото: Getty Images

Накануне королевская чета вместе с детьми посетила традиционный ежегодный рождественский концерт, который прошел в Королевском дворце в Брюсселе.

Напомним, королевская семья Бельгии представила свою рождественскую открытку 2023 года.