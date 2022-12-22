Яскрава королева Матильда приїхала з різдвяним візитом у Кортрейк

У бельгійської королівської сім'ї щільний графік перед Різдвом.

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21 грудня королева Матильда й король Філіп здійснили різдвяний візит до Care Group Heilig Hart у Кортрейку. Про це повідомляє New My Royals.

49-річна королева Матильда для виходу на публіку обрала червоний штанний костюм зі стрілками, який ідеально сидів на її фігурі та який вона поєднала з рудими туфлями-човниками на підборах. У руці монарх тримала маленьку сумку на короткому ремінці, а у вухах у неї були масивні сережки. Свій образ Її Величність завершила ідеальною укладкою та лаконічним макіяжем.

Надворі королева накинула поверх костюма пальто з хутром під колір її взуття. Також Матильда не забула надіти свою улюблену каблучку з сапфіром, годинник і золотий браслет на зап'ястя.

Король Філіп також одягнув коричневе пальто, під яким він мав сірий костюм.

[ + – ] Королева Матильда й король Філіп Фото: Getty Images

Напередодні королівське подружжя разом із дітьми відвідало традиційний щорічний різдвяний концерт, який відбувся в Королівському палаці у Брюсселі.

Нагадаємо, королівська родина Бельгії представила свою різдвяну листівку 2023 року.