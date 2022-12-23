23 декабря 2022 года: Мина Красноязычный, Евграф и Ермоген - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя наговаривать на людей, посещать людные мероприятия и подметать дом веником.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память святых мучеников Мины Красноречивого, Евграфа и Ермогена. В народе этот праздник назвали День Мины. Мина — это святой, который в начале IV века согласился на мученическую смерть из-за веры. Мина Красноязычный был воином в городе Котуане. Император Максимилиан отправил его из Афин в Александрию, чтобы тот подавил христианское восстание. Однако Мина отказался и стал проповедовать христианство и обратил к вере многих язычников.
Что нельзя делать 23 декабря:
- наговаривать на людей — постарайтесь сегодня воздержаться от любых оценочных суждениях о людях;
- находится в людных местах;
- смотреть в глаза просящему, когда подаете ему помощь;
- мести дом веником;
- оставлять свой обед недоеденным.
Народные приметы и поверья:
- яркое звездное небо ночью сулит похолодание;
- сороки возле дома — к метели;
- много снега — к плохому урожаю в новому году;
- ветер или буря — к засушливому лету.
День ангела празднуют:
Ангелина, Виктория, Гемелл, Гермоген, Евгений, Евграф, Євлалия, Иван, Иосаф, Мариан, Мина, Степан, Феотекн, Фома.
Родились сегодня:
1573 — Джованни Баттиста Креспи, итальянский художник, скульптор, архитектор.
А также в этот день:
1954 — первая в истории успешная трансплантация почки осуществлена американскими хирургами Джозефом Марреем и Хартвеллом Харрисоном.