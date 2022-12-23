23 декабря 2022 года: Мина Красноязычный, Евграф и Ермоген - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя наговаривать на людей, посещать людные мероприятия и подметать дом веником.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память святых мучеников Мины Красноречивого, Евграфа и Ермогена. В народе этот праздник назвали День Мины. Мина — это святой, который в начале IV века согласился на мученическую смерть из-за веры. Мина Красноязычный был воином в городе Котуане. Император Максимилиан отправил его из Афин в Александрию, чтобы тот подавил христианское восстание. Однако Мина отказался и стал проповедовать христианство и обратил к вере многих язычников.

Что нельзя делать 23 декабря:

наговаривать на людей — постарайтесь сегодня воздержаться от любых оценочных суждениях о людях;

находится в людных местах;

смотреть в глаза просящему, когда подаете ему помощь;

мести дом веником;

оставлять свой обед недоеденным.

Народные приметы и поверья:

яркое звездное небо ночью сулит похолодание;

сороки возле дома — к метели;

много снега — к плохому урожаю в новому году;

ветер или буря — к засушливому лету.

День ангела празднуют:

Ангелина, Виктория, Гемелл, Гермоген, Евгений, Евграф, Євлалия, Иван, Иосаф, Мариан, Мина, Степан, Феотекн, Фома.

Родились сегодня:

1573 — Джованни Баттиста Креспи, итальянский художник, скульптор, архитектор.

А также в этот день:

1954 — первая в истории успешная трансплантация почки осуществлена американскими хирургами Джозефом Марреем и Хартвеллом Харрисоном.