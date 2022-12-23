23 грудня 2022 року: Міна Червономовний, Євграф та Єрмоген — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна намовляти на людей, відвідувати людні заходи та підмітати будинок віником.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Міни Красномовного, Євграфа та Єрмогена. У народі свято назвали Днем Міни. Міна — це святий, який на початку IV століття погодився на мученицьку смерть через віру. Міна Червономовний був воїном у місті Котуані. Імператор Максиміліан відправив його з Афін до Олександрії, щоб той придушив християнське повстання. Однак Міна відмовився і став проповідувати християнство та навернув до віри багатьох язичників.

Чого не можна робити 23 грудня:

намовляти на людей — постарайтеся сьогодні утриматися від будь-яких оціночних суджень про людей;

перебувати у людних місцях;

дивитися в очі тому, хто просить, коли подаєте йому допомогу;

підмітати будинок віником;

залишати свій обід недоїденим.

Народні прикмети та повір'я:

яскраве зоряне небо вночі обіцяє похолодання;

сороки біля будинку — до хуртовини;

багато снігу – до поганого врожаю у новому році;

вітер чи буря — до посушливого літа.

День ангела святкують:

Ангеліна, Вікторія, Гемелл, Гермоген, Євген, Євграф, Євлалія, Іван, Йосаф, Маріан, Міна, Степан, Феотекн, Хома.

Народилися сьогодні:

1573 — Джованні Баттіста Креспі, італійський художник, скульптор, архітектор.

А також у цей день:

1954 — перша в історії успішна трансплантація нирки здійснена американськими хірургами Джозефом Марреєм і Гартвеллом Гаррісоном.