23 грудня 2022 року: Міна Червономовний, Євграф та Єрмоген — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна намовляти на людей, відвідувати людні заходи та підмітати будинок віником.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Міни Красномовного, Євграфа та Єрмогена. У народі свято назвали Днем Міни. Міна — це святий, який на початку IV століття погодився на мученицьку смерть через віру. Міна Червономовний був воїном у місті Котуані. Імператор Максиміліан відправив його з Афін до Олександрії, щоб той придушив християнське повстання. Однак Міна відмовився і став проповідувати християнство та навернув до віри багатьох язичників.
Чого не можна робити 23 грудня:
- намовляти на людей — постарайтеся сьогодні утриматися від будь-яких оціночних суджень про людей;
- перебувати у людних місцях;
- дивитися в очі тому, хто просить, коли подаєте йому допомогу;
- підмітати будинок віником;
- залишати свій обід недоїденим.
Народні прикмети та повір'я:
- яскраве зоряне небо вночі обіцяє похолодання;
- сороки біля будинку — до хуртовини;
- багато снігу – до поганого врожаю у новому році;
- вітер чи буря — до посушливого літа.
День ангела святкують:
Ангеліна, Вікторія, Гемелл, Гермоген, Євген, Євграф, Євлалія, Іван, Йосаф, Маріан, Міна, Степан, Феотекн, Хома.
Народилися сьогодні:
1573 — Джованні Баттіста Креспі, італійський художник, скульптор, архітектор.
А також у цей день:
1954 — перша в історії успішна трансплантація нирки здійснена американськими хірургами Джозефом Марреєм і Гартвеллом Гаррісоном.