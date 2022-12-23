Сестры Пэрис и Ники Хилтон примерили праздничную коллекцию Valentino

Девушки много лет назад сотрудничали с этим брендом, но уже давно не участвовали в совместных фотосессиях.

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Ники и Пэрис Хилтон снялись в модной фотосесссии, демонстрируя новую коллекцию Valentino The Party. Фото они опубликовали в своих Instagram.

Социальные сети модного дома поделились снимками, подписав их: "Все, что Пэрис и Ники Хилтон хотят на Рождество, — это #ValentinoThePartyCollection". Показав сестер в гардеробной на фоне полок с туфлями и солнцезащитными очками из новой коллекции.

[ + – ] Ники и Пэрис Хилтон в нарядах Valentino

41-летняя Пэрис была одета в черное мини-платье Valentino Chain Motif с вырезами и тонкими чулками в сеточку под ним.

На Ники было длинное белое платье из той же коллекции и декором в форме цепи.

[ + – ] Ники и Пэрис Хилтон в нарядах Valentino

Также они продемонстрировали еще два платья из новой коллекции: Пэрис – лиловое и короткое, а Ники – роскошный зеленый наряд, расшитый пайетками в стиле "старого Голливуда".

[ + – ] Ники и Пэрис Хилтон в нарядах Valentino

Пэрис и Ники вместе провели несколько фотосессий и рекламных кампаний в начале 2000-х, включая съемки для Vogue и Billboard, когда они не пропускали ни одной модной вечеринки и были завсегдатаями светских мероприятий.

Дуэт работал с Valentino несколько лет, и их мать Кэти Хилтон несколько раз участвовала с ними в рекламных кампаниях.

Напомним, недавно Пэрис Хилтон опубликовала фото с рождественской вечеринки, которую устроила их мать в ее доме в Бель-Эйр, Калифорния.

В списке приглашенных были многие знаменитости, в том числе Ким Кардашьян, Крис Дженнер, Пола Абдул и Хайди Клум с мужем.