Сестри Періс та Нікі Хілтон приміряли святкову колекцію Valentino

Дівчата багато років тому співпрацювали з цим брендом, але вже давно не брали участі у спільних фотосесіях.

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Нікі та Періс Хілтон знялися у модній фотосесії, демонструючи нову колекцію Valentino The Party. Фото вони опублікували у своїх аккаунтах Instagram.

Соціальні мережі модного будинку поділилися знімками, підписавши їх: "Все, що Періс і Нікі Хілтон хочуть на Різдво — це #ValentinoThePartyCollection". Показавши сестер у вбранні на фоні полиць з туфлями та сонцезахисними окулярами з нової колекції.

[ + – ] Нікі та Періс Хілтон у вбраннях Valentino

41-річна Періс була одягнена у чорну мінісукню Valentino Chain Motif з вирізами та тонкими панчохами у сіточку під нею.

На Нікі була довга біла сукня з тієї ж колекції з декором у формі ланцюга.

[ + – ] Нікі та Періс Хілтон у вбраннях Valentino

Також вони продемонстрували ще дві сукні з нової колекції: Періс – фіолетова та коротка, а Нікі – розкішне зелене вбрання, розшите паєтками у стилі "старого Голлівуду".

[ + – ] Нікі та Періс Хілтон у вбраннях Valentino

Періс та Нікі разом провели кілька фотосесій та рекламних кампаній на початку 2000-х, включаючи зйомки для Vogue та Billboard, коли вони не пропускали жодної модної вечірки та були завсідниками світських заходів.

Дует працював з Valentino кілька років, і їхня мати Кеті Хілтон кілька разів брала участь з ними в рекламних кампаніях.

Нагадаємо, нещодавно Періс Хілтон опублікувала фото з різдвяної вечірки, яку влаштувала їхня мати в її будинку у Бель-Ейр, Каліфорнія.

У списку запрошених були багато знаменитостей, у тому числі Кім Кардаш'ян, Кріс Дженнер, Пола Абдул та Хайді Клум із чоловіком.