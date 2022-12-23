Сестри Періс та Нікі Хілтон приміряли святкову колекцію Valentino
Дівчата багато років тому співпрацювали з цим брендом, але вже давно не брали участі у спільних фотосесіях.
Нікі та Періс Хілтон знялися у модній фотосесії, демонструючи нову колекцію Valentino The Party. Фото вони опублікували у своїх аккаунтах Instagram.
Соціальні мережі модного будинку поділилися знімками, підписавши їх: "Все, що Періс і Нікі Хілтон хочуть на Різдво — це #ValentinoThePartyCollection". Показавши сестер у вбранні на фоні полиць з туфлями та сонцезахисними окулярами з нової колекції.
41-річна Періс була одягнена у чорну мінісукню Valentino Chain Motif з вирізами та тонкими панчохами у сіточку під нею.
На Нікі була довга біла сукня з тієї ж колекції з декором у формі ланцюга.
Також вони продемонстрували ще дві сукні з нової колекції: Періс – фіолетова та коротка, а Нікі – розкішне зелене вбрання, розшите паєтками у стилі "старого Голлівуду".
Періс та Нікі разом провели кілька фотосесій та рекламних кампаній на початку 2000-х, включаючи зйомки для Vogue та Billboard, коли вони не пропускали жодної модної вечірки та були завсідниками світських заходів.
Дует працював з Valentino кілька років, і їхня мати Кеті Хілтон кілька разів брала участь з ними в рекламних кампаніях.
Нагадаємо, нещодавно Періс Хілтон опублікувала фото з різдвяної вечірки, яку влаштувала їхня мати в її будинку у Бель-Ейр, Каліфорнія.
У списку запрошених були багато знаменитостей, у тому числі Кім Кардаш'ян, Кріс Дженнер, Пола Абдул та Хайді Клум із чоловіком.