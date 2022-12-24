24 декабря 2022 года: преподобного Даниила Столпника - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя сквернословить, есть жирную пищу и веселиться.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Даниила Столбника. Родился святой в Месопотамии в 410 году. Его родители Илия и Марфа не могли долгое время зачать ребенка, поэтому мать Даниила дала Господу обет: если она забеременеет, то отдаст малыша на служение в монастырь. Через некоторое время супруги получили радостную новость. Когда ребенку было 5 лет, его отдали в монастырь. Там мальчик получил имя Даниила. В 12 лет он принимает постриг и добросовестно исполняет свои обязанности. Получил прозвище Столбник, так как 33 года прожил во Фригийской пустыне, где сидел на столбе, построенном вместе с учениками.

В Украине 24 декабря — День работников архивных учреждений.

До Нового года осталось 7 дней.

Что нельзя делать 24 декабря:

есть мясо, жирную пищу, яйца

злословить

встречаться с людьми, которые вам не нравятся

шить, вышивать, прясть и вообще тяжело работать

мыть и расчесывать волосы

веселитесь, петь песни

Народные приметы и поверья:

В старину зажигали лампадку, как бы прибавляя впотьмах доброго света и прося солнце сойти на землю, вспыхнуть, отогнать нечистые силы

Считалось, что пока солнце по золотой лестнице не сходило на землю — ведьмы с метлами летали, вихри снеговые поднимали

День ангела празднуют:

Адам, Александр, Никон, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Николай, Петр, Терентий

Родились сегодня:

1937 — Вячеслав Черновол, украинский политический деятель

1971 — Рики Мартин (Энрике Мартин Моралес), пуэрто-риканский певец, музыкант, актер, лауреат премий "Грэмми"

А также в этот день:

1777 — капитан Джеймс Кук и его корабли "Резольюшн" и "Дискавери" открыли остров, который 2 января Кук назвал островом Рождества

1906 — канадец Фессенден впервые в истории осуществил музыкальную радиопередачу (ария Генделя и Minuit Chrétiens в собственном исполнении на скрипке)