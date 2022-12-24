24 грудня 2022 року: преподобного Даниїла Стовпника — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна поганословити, їсти жирну їжу та веселитися.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Даниїла Стовбника. Народився святий у Месопотамії в 410 році. Його батьки Ілля та Марфа не могли довгий час зачати дитину, тому мати Даниїла дала Господу обітницю: якщо вона завагітніє, то віддасть малюка на служіння в монастир. Через деякий час подружжя отримало радісну новину. Коли дитині було 5 років, її віддали в монастир. Там хлопчик отримав ім'я Даниїла. У 12 років він приймає постриг і сумлінно виконує свої обов'язки. Отримав прізвисько Стовбник, оскільки 33 роки прожив у Фригійській пустелі, де сидів на стовпі, збудованому разом із учнями.

В Україні 24 грудня — День працівників архівних установ.

До Нового року лишилося 7 днів.

Чого не можна робити 24 грудня:

їсти м'ясо, жирну їжу, яйця

злословити

зустрічатися з людьми, які вам не подобаються

шити, вишивати, прясти й узагалі важко працювати

мити й розчісувати волосся

веселитися, співати пісні

Народні прикмети й повір'я:

За старих часів запалювали лампадку, ніби додаючи в пітьму доброго світла та просячи сонце зійти на землю, спалахнути, відігнати нечисті сили.

Вважалося, що поки сонце золотими сходами не сходило на землю — відьми з мітлами літали, снігові вихори піднімали.

День ангела святкують:

Адам, Олександр, Никон, Данило, Омелян, Іван, Леонтій, Микола, Петро, Терентій

Народилися сьогодні:

1937 — В'ячеслав Чорновіл, український політичний діяч

1971 — Рікі Мартін (Енріке Мартін Моралес), пуерто-ріканський співак, музикант, актор, лауреат премій "Греммі"

А також у цей день:

1777 — капітан Джеймс Кук і його кораблі "Резолюшн" і "Діскавері" відкрили острів, який 2 січня Кук назвав островом Різдва

1906 — канадець Фессенден уперше в історії здійснив музичну радіопередачу (арія Генделя та Minuit Chrétiens у власному виконанні на скрипці)