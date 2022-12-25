Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Известная мошенница Анна Делви заработала на своих рисунках 340 тысяч долларов

анна делви рисунки, анна сорокина, изобретая анну, рисунки анны сорокиной
Фото: Getty Images | Анна Делви на пороге своей квартиры в Нью-Йорке

Творчество Анны Делви, или Анны Сорокиной, очень заинтересовало арт-дилеров.

Related video

Фальшивая наследница Анна Делви, которая вышла из тюрьмы и сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, покидая свою квартиру только для того, чтобы отмечаться у инспектора, успела заработать 340 тысяч долларов на своих рисунках, которые она создала в тюрьме. Об этом пишет NY Post .

Светская аферистка Анна Сорокина, также известная как Анна Делви, вызывает огромный интерес у коллекционеров произведений искусства.

Также она планирует устроить серию званых ужинов в своей квартире в Нью-Йорке.

Анна Сорокина, которая выдавала себя за богатую наследницу Анну Делви, и которая сделала свое фальшивое имя своим официальным псевдонимом, все еще носит электронный браслет, контролирующий ее передвижения. И делает из своих редких выходов на улицу настоящее шоу.

анна делви рисунки, анна сорокина, изобретая анну, рисунки анны сорокиной Fullscreen
Анна Сорокина вскоре после освобождения
Фото: Getty Images

Свои рисунки она продает по 25 000 долларов за штуку, репродукции – по 250 долларов за штуку. И они активно раскупаются ее фанатами и знаменитостями. Один из рисунков, по слухам, купила звезда шоу "Субботним вечером в прямом эфире" Хлоя Файнман.

"Это довольно безумно. Мы продали отпечатки в 40 или 50 стран. Удивительно, как ее аудитория реагирует на все, что она делает", — сказала арт-дилер Крис Мартин об интересе к работам Делви.

Ее картины и иллюстрации, созданные с помощью ручек и карандашей в тюремной камере, обычно ссылаются на саму Делви и на ее историю, а также на ее любовь к люксовым брендам вроде Chanel и Prada.

анна делви рисунки, анна сорокина, изобретая анну, рисунки анны сорокиной Fullscreen
анна делви рисунки, анна сорокина, изобретая анну, рисунки анны сорокиной Fullscreen
анна делви рисунки, анна сорокина, изобретая анну, рисунки анны сорокиной Fullscreen
анна делви рисунки, анна сорокина, изобретая анну, рисунки анны сорокиной
анна делви рисунки, анна сорокина, изобретая анну, рисунки анны сорокиной
анна делви рисунки, анна сорокина, изобретая анну, рисунки анны сорокиной

Сорокина начала рисовать "Преступления Делви" в начале этого года, находясь под стражей иммиграционной и таможенной службы, используя цветные карандаши и ручки, полученные в тюрьме.

Кейси Грумс, технический предприниматель из Сан-Франциско, заплатил 15 000 долларов за картину Сорокиной "Бродяга в Prada", оригинал акрила на холсте, который он считает идеальным способом начать свою коллекцию произведений искусства.

Грумс считает, что его вложения окупятся, особенно после того, как сериал Netflix "Изобретая Анну" с Джулией Гарнер в роли Сорокиной увековечил ее историю.

"У нее огромное количество поклонников, очень сильная фанатская база. Поэтому здесь есть большой потенциал. Мне как покупателю часто приходится ждать какое-то время, пока художник поднимется и станет известным. Но Анна уже является брендом", — сказал Грумс.

Художественная карьера Сорокиной частично покрывает ее арендную плату за ее квартиру в Ист-Виллидж за 4250 долларов в месяц. Она также рекламирует себя в Passes, онлайн-стартапе, где пользователи платят за то, чтобы заглянуть в жизнь влиятельных людей.

анна делви рисунки, анна сорокина, изобретая анну, рисунки анны сорокиной Fullscreen
Анна Делви на пороге своей квартиры в Нью-Йорке
Фото: Getty Images

Анна Делви, или Анна Сорокина, была приговорена к тюремному заключению на срок от четырех до 12 лет за то, что обманывала своих друзей, заставив их думать, что она немецкая наследница. Также она нанесла ущерб отелям, живя в них бесплатно и выписывая ничем не подкрепленные чеки. Она была освобождена в октябре. Судья запретил ей доступ ко всем платформам социальных сетей, включая Twitter, Facebook, TikTok и Instagram.

Ранее Анна Делви уже появилась на обложке глянца, для которой позировала со своим электронным полицейским браслетом.