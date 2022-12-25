Известная мошенница Анна Делви заработала на своих рисунках 340 тысяч долларов

Творчество Анны Делви, или Анны Сорокиной, очень заинтересовало арт-дилеров.

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Фальшивая наследница Анна Делви, которая вышла из тюрьмы и сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, покидая свою квартиру только для того, чтобы отмечаться у инспектора, успела заработать 340 тысяч долларов на своих рисунках, которые она создала в тюрьме. Об этом пишет NY Post .

Светская аферистка Анна Сорокина, также известная как Анна Делви, вызывает огромный интерес у коллекционеров произведений искусства.

Также она планирует устроить серию званых ужинов в своей квартире в Нью-Йорке.

Анна Сорокина, которая выдавала себя за богатую наследницу Анну Делви, и которая сделала свое фальшивое имя своим официальным псевдонимом, все еще носит электронный браслет, контролирующий ее передвижения. И делает из своих редких выходов на улицу настоящее шоу.

[ + – ] Анна Сорокина вскоре после освобождения Фото: Getty Images

Свои рисунки она продает по 25 000 долларов за штуку, репродукции – по 250 долларов за штуку. И они активно раскупаются ее фанатами и знаменитостями. Один из рисунков, по слухам, купила звезда шоу "Субботним вечером в прямом эфире" Хлоя Файнман.

"Это довольно безумно. Мы продали отпечатки в 40 или 50 стран. Удивительно, как ее аудитория реагирует на все, что она делает", — сказала арт-дилер Крис Мартин об интересе к работам Делви.

Ее картины и иллюстрации, созданные с помощью ручек и карандашей в тюремной камере, обычно ссылаются на саму Делви и на ее историю, а также на ее любовь к люксовым брендам вроде Chanel и Prada.

Сорокина начала рисовать "Преступления Делви" в начале этого года, находясь под стражей иммиграционной и таможенной службы, используя цветные карандаши и ручки, полученные в тюрьме.

Кейси Грумс, технический предприниматель из Сан-Франциско, заплатил 15 000 долларов за картину Сорокиной "Бродяга в Prada", оригинал акрила на холсте, который он считает идеальным способом начать свою коллекцию произведений искусства.

Грумс считает, что его вложения окупятся, особенно после того, как сериал Netflix "Изобретая Анну" с Джулией Гарнер в роли Сорокиной увековечил ее историю.

"У нее огромное количество поклонников, очень сильная фанатская база. Поэтому здесь есть большой потенциал. Мне как покупателю часто приходится ждать какое-то время, пока художник поднимется и станет известным. Но Анна уже является брендом", — сказал Грумс.

Художественная карьера Сорокиной частично покрывает ее арендную плату за ее квартиру в Ист-Виллидж за 4250 долларов в месяц. Она также рекламирует себя в Passes, онлайн-стартапе, где пользователи платят за то, чтобы заглянуть в жизнь влиятельных людей.

[ + – ] Анна Делви на пороге своей квартиры в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Анна Делви, или Анна Сорокина, была приговорена к тюремному заключению на срок от четырех до 12 лет за то, что обманывала своих друзей, заставив их думать, что она немецкая наследница. Также она нанесла ущерб отелям, живя в них бесплатно и выписывая ничем не подкрепленные чеки. Она была освобождена в октябре. Судья запретил ей доступ ко всем платформам социальных сетей, включая Twitter, Facebook, TikTok и Instagram.

Ранее Анна Делви уже появилась на обложке глянца, для которой позировала со своим электронным полицейским браслетом.