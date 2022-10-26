Известная мошенница Анна Делви появилась на обложке глянца

Анна Сорокина, которая выдавала себя за богатую наследницу Анну Делви, вышла из тюрьмы и дала интервью

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Анна Сорокина, дочь российских эмигрантов, прославилась, когда выдавала себя за богатую наследницу, получала ссуды в банках и жила за счет состоятельных друзей из Нью-Йорка. Теперь она вышла из тюрьмы и уже снялась для ES Magazine. Об этом пишет Hello Magazine.

Слава к мошеннице пришла после сериала Netflix "Изобретая Анну", в котором рассказали ее историю, хоть, как говорит сама Анна, ее изрядно приукрасили.

[ + – ] Анна Сорокина, она же Анна Делви, на обложке ES Magazine

31-летняя Анна, отсидела почти четыре года в тюрьме, в 2019 году ей предъявили обвинение в целом ряде преступлений, в том числе в хищении в особо крупных размерах второй степени, покушении на хищение в особо крупном размере и краже услуг.

Она была досрочно освобождена из тюрьмы в феврале прошлого года за хорошее поведение, но через несколько недель была арестована ICE за просроченную визу. Проведя последние 18 месяцев в следственном изоляторе в Нью-Йорке, пару недель назад Анна была освобождена из-под стражи и теперь живет под домашним арестом в своей квартире в Ист-Виллидж.

Она должна носить электронный браслет, и уже сделала его частью своего образа, когда ее сфотографировали на улице, когда Анна направлялась в отделение по условно-досрочному освобождению Департамента исправительных учреждений в Бруклине.

[ + – ] Анна Сорокина, она же Анна Делви, для ES Magazine

В недавнем интервью The New York Times, Анна Сорокина, которая предпочитает, чтобы ее называли Анна Делви, как выдуманного ею персонажа, рассказала, что работает над "многочисленными проектами", один из которых включает в себя "собственный подкаст с разными гостями для каждого эпизода".

Эмили М. Остин, основатель и генеральный директор новаторского лондонского PR-агентства Emerge, рассказала, что у Анны есть ключевых фазы развития собственного бренда.

Она может создать собственный бренд, будет далее эксплуатировать собственную известность, станет основателем собственной компании, но теперь уже без обмана.

"Ожидайте обложек журналов, известного бойфренда, фотосессий в стиле "какими вы ее никогда не видели раньше" и всеобщей чрезмерной шумихой вокруг нее и ее освобождения", — предсказала Эмили.

[ + – ] Анна Сорокина, она же Анна Делви, после выхода из тюрьмы Фото: Getty Images

Жизнь на свободе станет для Анны серьезным испытанием, особенно если учесть, что она была очень активна в социальных сетях, даже находясь за решеткой. Члены ее команды постоянно обновляли ее Instagram с миллионом подписчиков в, пока она находилась в заключении, но теперь, когда она вышла, ей не разрешено публиковать сообщения в социальных сетях.

И, как видно, пиарщица была права. Анна уже снялась для обложки ES Magazine и, как сообщил главред, дала "эксклюзивное интервью".

[ + – ] Анна Сорокина, она же Анна Делви, для ES Magazine

Впрочем, ранее Анна Делви уже давала интервью российской журналистке Ксении Собчак. Из него стало ясно, что Анна Сорокина не собирается в Россию и почти забыла русский язык. Она честно призналась, что в РФ небезопасно.

И сегодня Ксения Собчак испытала это на себе. Ее саму, ее коммерческого директора и бывшего главреда журнала "Татлер" подозревают в вымогательстве у госкорпорации "Ростех". Собчак удалось сбежать из РФ. Она пешком перешла границу Беларуси и Литвы. Оказалось, что нее есть паспорт Израиля, хоть она это ранее и отрицала.