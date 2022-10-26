Відома шахрайка Анна Делві з'явилася на обкладинці глянцю

Анна Сорокіна, яка видавала себе за багату спадкоємку Анну Делві, вийшла з в'язниці та дала інтерв'ю

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Анна Сорокіна, дочка російських емігрантів, прославилася, коли видавала себе за багату спадкоємницю, отримувала позички у банках і жила за кошти заможних друзів із Нью-Йорка. Тепер вона вийшла з в'язниці та вже знялася для ES Magazine. Про це пише Hello Magazine.

Слава до шахрайки прийшла після серіалу Netflix "Вигадана Ганна", в якому розповіли її історію, хоч, як каже сама Анна, її неабияк прикрасили.

[ + – ] Анна Сорокіна, вона ж Анна Делві, на обкладинці ES Magazine

31-річна Анна, відсиділа майже чотири роки у в'язниці, у 2019 році їй звинуватили в цілій низці злочинів, зокрема в розкраданні в особливо великих розмірах другого ступеня, замаху на розкрадання в особливо великому розмірі та крадіжці послуг.

Її достроково звільнили з в'язниці у лютому минулого року за хорошу поведінку, але за кілька тижнів заарештували ICE за прострочену візу. Провівши останні 18 місяців у слідчому ізоляторі в Нью-Йорку, кілька тижнів тому Анна була звільнена з-під варти і тепер живе під домашнім арештом у своїй квартирі в Іст-Віллідж.

Вона має носити електронний браслет, і вже зробила його частиною свого образу, коли її сфотографували на вулиці, коли Анна прямувала до відділення з умовно-дострокового звільнення Департаменту виправних установ у Брукліні.

[ + – ] Анна Сорокіна, вона ж Анна Делві, для ES Magazine

У недавньому інтерв'ю The New York Times, Анна Сорокіна, яка вважає за краще, щоб її називали Анна Делві, як вигаданого нею персонажа, розповіла, що працює над "чисельними проектами", один з яких включає "власний подкаст з різними гостями для кожного епізоду".

Емілі М. Остін, засновник і генеральний директор новаторського лондонського PR-агентства Emerge, розповіла, що Анна має ключові фази розвитку власного бренду.

Вона може створити власний бренд, далі експлуатуватиме власну популярність, стане засновником власної компанії, але тепер уже без обману.

"Чекайте на обкладинки журналів, відомого бойфренда, фотосесій у стилі "якими ви її ніколи не бачили раніше" і загальним надмірним галасом навколо неї та її звільнення", — передбачила Емілі.

[ + – ] Анна Сорокіна, вона ж Анна Делві після виходу з в'язниці Фото: Getty Images

Життя на волі стане для Анни серйозним випробуванням, особливо якщо врахувати, що вона була дуже активною в соціальних мережах, навіть перебуваючи за ґратами. Члени її команди постійно оновлювали її Instagram з мільйоном підписників, поки вона була ув'язнена, але тепер, коли вона вийшла, їй не дозволено публікувати повідомлення в соціальних мережах.

І, очевидно, піарниця мала рацію. Анна вже знялася для обкладинки ES Magazine і, як повідомив головний редактор, дала "ексклюзивне інтерв'ю".

[ + – ] Анна Сорокіна, вона ж Анна Делві, для ES Magazine

Втім, раніше Анна Делві вже давала інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. З нього стало ясно, що Анна Сорокіна не збирається до Росії і майже забула російську мову. Вона чесно зізналася, що у РФ небезпечно.

І сьогодні Ксенія Собчак пережила це на собі. Її, її комерційному директору та колишньому головному редактору журналу "Татлер" підозрюють у вимаганні у держкорпорації "Ростех". Собчак удалося втекти. Вона пішки перейшла кордон Білорусі та Литви. Виявилося, що вона є паспортом Ізраїлю, хоч вона це раніше і заперечувала.