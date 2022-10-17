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Розповіла про ставлення до РФ та війну в Україні. Аферистка Анна Делві дала інтерв'ю Ксенії Собчак

ксенія собчак, анна делві, анна сорокіна, аферистка, аферисти
Фото: Скриншот | Ксенія Собчак взяла інтерв'ю у аферистки Анни Сорокіної, відомої як Анна Делві

Анна Сорокіна, яка видавала себе за багату спадкоємицю Анну Делві, дала інтерв'ю, перебуваючи у в'язниці.

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Відома аферистка Анна Делві, про яку було знято серіал Netflix "Вигадана Анна", дала інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. Вона зізналася, що в серіалі було багато вигаданого, і припустила, що якби на її місці був чоловік – його не судили б так суворо, і навіть висловилася проти війни в Україні. Інтерв'ю з'явилося на каналі Обережно: Собчак.

Анна Сорокіна, яка видавала себе за багату спадкоємицю Анну Делві, дала інтерв'ю, перебуваючи у в'язниці. Вона зізналася, що має багато часу над тим, щоб спланувати своє майбутнє і отримати досвід з того, що з нею сталося.

Ксенія Собчак назвала Анну Сорокіну "улюбленицею" серед аферистів, сказавши, що вона "грала на зовнішньому пафосі та лицемірстві нью-йоркського бомонду".

"Ми говорили минулого тижня, коли Анна була у в'язниці і чекала на депортацію до Німеччини. І ось, днями прийшла новина, що Делві випустили. В Америці їй більше залишатися не можна, зате можна прилетіти до Росії. На Батьківщину так би мовити. І я впевнена, що її "махінації" у нас пройшли б набагато вдаліше", — написала Собчак.

Анна зараз займається зйомками документального фільму про себе саму, на неї працює команда із 20 осіб. Вона зізналася, що заробляє гроші, навіть перебуваючи у в'язниці, але не назвала суму. Вона розкритикувала тюремне меню, сказавши, що жодного разу не їла те, чим годують за ґратами, також, вона вегетаріанка, а тому страви з рису та бобів, які тут подають – Анна віддає іншим ув'язненим та купує собі їжу у тюремному магазині.

Інтерв'ю йшло англійською, тому що Анна Сорокіна зізналася, що хоч і розуміє російську, але практично нею не говорить, так як з Росії вона разом з батьками і молодшим братом поїхала ще в дитинстві. Вона зазначила, що її ніколи не називали російською, називаючи "фальшивою спадкоємицею" з Німеччини. Саме до цієї країни емігрували її батьки і живуть там зараз.

На суді їх не було, це показали у серіалі Netflix "Вигадана Анна" і Анна підтвердила, що це правда. Але зараз вони зідзвонюються раз на тиждень, тож вона вважає, що їхні стосунки налагоджуються.

"У мене завжди були свої цілі та своє бачення того, як я хочу прожити своє життя. Вони сильно відрізнялися від поглядів моїх батьків, але це не означає, що зараз ми один з одним не розмовляємо", — сказала Анна Сорокіна.

ксенія собчак, анна делві, анна сорокіна, аферистка, аферисти Fullscreen
Ксенія Собчак взяла інтерв'ю у аферистки Анни Сорокіної, відомої як Анна Делві
Фото: Скриншот

Цікаво, але порівняння з Саймоном Леваєвим, ще одним відомим аферистом родом з Ізраїлю, про якого було знято документальний фільм, Анні Сорокіної не лестить. Також, вона вважає його "хижаком". Саймон виманював гроші у своїх дівчат, видаючи себе за багатого спадкоємця. Його історія була розказана у фільмі "Аферист із Tinder", який вийшов на Netflix.

"Насправді мені здається, що він жахливий. Я знаю, що мене порівнюють з ним, але я не бачу ніякої подібності. Він просто хижак, це все одно що обманом виманювати гроші у людей похилого віку — він же свідомо вибирав своїх жертв, хоча міг вибрати когось іншого. Ці дівчата не приховували, що хочуть знайти багатого чоловіка, вони не брехали йому. Це питання моралі та етики", — заявила Анна.

Анна Сорокіна, або Анна Делві, нагадаємо, отримала термін за те, що обманом виманювала гроші у своїх багатих знайомих із Нью-Йорка, і брала великі кредити у банках, які не могла повернути. Вона створила настільки переконливий образ багатої спадкоємиці, що їй вдавалося подорожувати по всьому світу за чужий рахунок, жити в дорогих готелях і навіть імітувати створення культурного центру, під будівництво якого вона також отримувала гроші.

Анна вважає, що її судили так суворо, бо вона жінка.

ксенія собчак, анна делві, анна сорокіна, аферистка, аферисти Fullscreen
Анна Делві у залі суду
Фото: Getty Images

"Всі чекають від жінки, що вона буде по-материнськи турботливою, чесною, а коли ви не вписуєтеся в цю роль, реакція на це набагато жорсткіша, тому що чоловіки завжди так поводяться", — заявила вона.

На питання Ксенії Собчак, чому вона не знайшла багатого спонсора під свій проєкт і не зробила це в Росії, де, за словами Собчак, це було набагато простіше, ніж у США, Анна Делві заявила, що це була б занадто велика відповідальність. І спонсор чекав би на щось натомість. Тож, щоб не почуватися зобов'язаною будь-кому, вона брала гроші в банку.

Серіал "Вигадана Анна" Анні Сорокіній сподобався. Хоча вона сказала, що не дивилася його цілком. За її словами, там було надто багато придуманого сценаристами. Наприклад, сцена спроби самогубства, а також історія кохання. На це вона відповіла, що в неї було багато шанувальників – тож це був скоріше збірний образ.

"Це театральніша версія моєї історії. Скажімо так, сюжет серіалу був натхненний моєю історією, тому далеко не все показано точно", — сказала аферистка.

Але вона визнала, що ретельно обирала вбрання для суду, як це було показано в серіалі. Анна пояснила це тим, що це була єдина нагода контролювати хоч щось під час судового процесу. І вона хотіла виглядати добре. Тож її адвокати брали наряди напрокат.

На запитання, чому вона не знайшла собі багатого чоловіка і не взяла гроші у нього на свої проєкти, Анна відповіла, що це наклало б на неї певні зобов'язання, а спати за гроші вона не хотіла.

"Замість того, щоб з кимось фліртувати і давати їм надію, я вирішила давати надію фінансовим організаціям", — резюмувала вона.

Говорячи про свою сім'ю, Анна Сорокіна сказала, що про війну в Україні вона знає та розуміє, що якби її сім'я залишилася в Росії, то її брат, якому вже виповнилося 18 років, міг би опинитися в окопах. "Якби мама не поїхала з Москви, то його зараз забрали б служити. Просто кошмар", — сказала Анна, згадавши, що її найбільше лякають новини про те, що Путін може використати тактичну ядерну зброю.

До речі, раніше у соцмережах Анна виступала проти війни.

Ксенія Собчак взяла інтерв'ю у аферистки Анни Сорокіної, відомої як Анна Делві

Нагадаємо, у 2019 році Анну Сорокіну визнали винною у шахрайстві. Вона мала провести у в'язниці від 4 до 12 років, проте суд звільнив її достроково після прохання про помилування.

Після звільнення Сорокіна перебуватиме під 24-годинним арештом за невідомою адресою на час її імміграційного розгляду. Її адвокат Дункан Левін сказав, що Анні ще потрібно буде внести заставу у розмірі 10 тисяч доларів. Також Анні заборонили користуватися соцмережами.