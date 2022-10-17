Розповіла про ставлення до РФ та війну в Україні. Аферистка Анна Делві дала інтерв'ю Ксенії Собчак

Анна Сорокіна, яка видавала себе за багату спадкоємицю Анну Делві, дала інтерв'ю, перебуваючи у в'язниці.

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Відома аферистка Анна Делві, про яку було знято серіал Netflix "Вигадана Анна", дала інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. Вона зізналася, що в серіалі було багато вигаданого, і припустила, що якби на її місці був чоловік – його не судили б так суворо, і навіть висловилася проти війни в Україні. Інтерв'ю з'явилося на каналі Обережно: Собчак.

Анна Сорокіна, яка видавала себе за багату спадкоємицю Анну Делві, дала інтерв'ю, перебуваючи у в'язниці. Вона зізналася, що має багато часу над тим, щоб спланувати своє майбутнє і отримати досвід з того, що з нею сталося.

Ксенія Собчак назвала Анну Сорокіну "улюбленицею" серед аферистів, сказавши, що вона "грала на зовнішньому пафосі та лицемірстві нью-йоркського бомонду".

"Ми говорили минулого тижня, коли Анна була у в'язниці і чекала на депортацію до Німеччини. І ось, днями прийшла новина, що Делві випустили. В Америці їй більше залишатися не можна, зате можна прилетіти до Росії. На Батьківщину так би мовити. І я впевнена, що її "махінації" у нас пройшли б набагато вдаліше", — написала Собчак.

Анна зараз займається зйомками документального фільму про себе саму, на неї працює команда із 20 осіб. Вона зізналася, що заробляє гроші, навіть перебуваючи у в'язниці, але не назвала суму. Вона розкритикувала тюремне меню, сказавши, що жодного разу не їла те, чим годують за ґратами, також, вона вегетаріанка, а тому страви з рису та бобів, які тут подають – Анна віддає іншим ув'язненим та купує собі їжу у тюремному магазині.

Інтерв'ю йшло англійською, тому що Анна Сорокіна зізналася, що хоч і розуміє російську, але практично нею не говорить, так як з Росії вона разом з батьками і молодшим братом поїхала ще в дитинстві. Вона зазначила, що її ніколи не називали російською, називаючи "фальшивою спадкоємицею" з Німеччини. Саме до цієї країни емігрували її батьки і живуть там зараз.

На суді їх не було, це показали у серіалі Netflix "Вигадана Анна" і Анна підтвердила, що це правда. Але зараз вони зідзвонюються раз на тиждень, тож вона вважає, що їхні стосунки налагоджуються.

"У мене завжди були свої цілі та своє бачення того, як я хочу прожити своє життя. Вони сильно відрізнялися від поглядів моїх батьків, але це не означає, що зараз ми один з одним не розмовляємо", — сказала Анна Сорокіна.

[ + – ] Ксенія Собчак взяла інтерв'ю у аферистки Анни Сорокіної, відомої як Анна Делві Фото: Скриншот

Цікаво, але порівняння з Саймоном Леваєвим, ще одним відомим аферистом родом з Ізраїлю, про якого було знято документальний фільм, Анні Сорокіної не лестить. Також, вона вважає його "хижаком". Саймон виманював гроші у своїх дівчат, видаючи себе за багатого спадкоємця. Його історія була розказана у фільмі "Аферист із Tinder", який вийшов на Netflix.

"Насправді мені здається, що він жахливий. Я знаю, що мене порівнюють з ним, але я не бачу ніякої подібності. Він просто хижак, це все одно що обманом виманювати гроші у людей похилого віку — він же свідомо вибирав своїх жертв, хоча міг вибрати когось іншого. Ці дівчата не приховували, що хочуть знайти багатого чоловіка, вони не брехали йому. Це питання моралі та етики", — заявила Анна.

Анна Сорокіна, або Анна Делві, нагадаємо, отримала термін за те, що обманом виманювала гроші у своїх багатих знайомих із Нью-Йорка, і брала великі кредити у банках, які не могла повернути. Вона створила настільки переконливий образ багатої спадкоємиці, що їй вдавалося подорожувати по всьому світу за чужий рахунок, жити в дорогих готелях і навіть імітувати створення культурного центру, під будівництво якого вона також отримувала гроші.

Анна вважає, що її судили так суворо, бо вона жінка.

[ + – ] Анна Делві у залі суду Фото: Getty Images

"Всі чекають від жінки, що вона буде по-материнськи турботливою, чесною, а коли ви не вписуєтеся в цю роль, реакція на це набагато жорсткіша, тому що чоловіки завжди так поводяться", — заявила вона.

На питання Ксенії Собчак, чому вона не знайшла багатого спонсора під свій проєкт і не зробила це в Росії, де, за словами Собчак, це було набагато простіше, ніж у США, Анна Делві заявила, що це була б занадто велика відповідальність. І спонсор чекав би на щось натомість. Тож, щоб не почуватися зобов'язаною будь-кому, вона брала гроші в банку.

Серіал "Вигадана Анна" Анні Сорокіній сподобався. Хоча вона сказала, що не дивилася його цілком. За її словами, там було надто багато придуманого сценаристами. Наприклад, сцена спроби самогубства, а також історія кохання. На це вона відповіла, що в неї було багато шанувальників – тож це був скоріше збірний образ.

"Це театральніша версія моєї історії. Скажімо так, сюжет серіалу був натхненний моєю історією, тому далеко не все показано точно", — сказала аферистка.

Але вона визнала, що ретельно обирала вбрання для суду, як це було показано в серіалі. Анна пояснила це тим, що це була єдина нагода контролювати хоч щось під час судового процесу. І вона хотіла виглядати добре. Тож її адвокати брали наряди напрокат.

На запитання, чому вона не знайшла собі багатого чоловіка і не взяла гроші у нього на свої проєкти, Анна відповіла, що це наклало б на неї певні зобов'язання, а спати за гроші вона не хотіла.

"Замість того, щоб з кимось фліртувати і давати їм надію, я вирішила давати надію фінансовим організаціям", — резюмувала вона.

Говорячи про свою сім'ю, Анна Сорокіна сказала, що про війну в Україні вона знає та розуміє, що якби її сім'я залишилася в Росії, то її брат, якому вже виповнилося 18 років, міг би опинитися в окопах. "Якби мама не поїхала з Москви, то його зараз забрали б служити. Просто кошмар", — сказала Анна, згадавши, що її найбільше лякають новини про те, що Путін може використати тактичну ядерну зброю.

До речі, раніше у соцмережах Анна виступала проти війни.

[ + – ] Ксенія Собчак взяла інтерв'ю у аферистки Анни Сорокіної, відомої як Анна Делві

Нагадаємо, у 2019 році Анну Сорокіну визнали винною у шахрайстві. Вона мала провести у в'язниці від 4 до 12 років, проте суд звільнив її достроково після прохання про помилування.

Після звільнення Сорокіна перебуватиме під 24-годинним арештом за невідомою адресою на час її імміграційного розгляду. Її адвокат Дункан Левін сказав, що Анні ще потрібно буде внести заставу у розмірі 10 тисяч доларів. Також Анні заборонили користуватися соцмережами.