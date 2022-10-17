Рассказала о тюрьме и войне в Украине. Аферистка Анна Делви дала интервью Ксении Собчак
Анна Сорокина, которая выдавала себя за богатую наследницу Анну Делви, дала интервью, находясь в тюрьме.
Известная аферистка Анна Делви про которую был снят сериал Netflix "Изобретая Анну", дала интервью российской журналистке Ксении Собчак. Она призналась, что в сериале было много придуманного, предположила, что будь на ее месте мужчина – его бы не судили так строго, и даже высказалась против войны в Украине. Интервью появилось на канале "Осторожно: Собчак".
Анна Сорокина, которая выдавала себя за богатую наследницу Анну Делви, дала интервью, находясь в тюрьме. Она призналась, что у нее много времени над тем, чтобы спланировать свое будущее и получить опыт из того, что с ней произошло.
Ксения Собчак назвала Анну Сорокину "любимицей" среди аферистов, сказав, что она "играла на внешнем пафосе и лицемерии нью-йоркского бомонда".
"Мы говорили на прошлой неделе, когда Анна была в тюрьме и ждала депортацию в Германию. И вот, на днях пришла новость, что Делви выпустили. В Америке ей больше оставаться нельзя, зато можно прилететь в Россию. На Родину так сказать. И я уверена, что ее "махинации" у нас прошли бы гораздо удачней", — написала Собчак.
Анна сейчас занимается съемками документального фильма о себе самой, на нее работает команда из 20 человек, которая на нее работает. Она призналась, что зарабатывает деньги даже находясь в тюрьме, но не назвала сумму. Она раскритиковала тюремное меню, сказав, что ни разу не ела то, чем кормят за решеткой, сказав, что она вегетарианка, а потому блюда из риса и бобов, которые тут подают – Анна отдает другим заключенным и покупает себе еду в тюремном магазине.
Интервью шло на английском, так как Анна Сорокина призналась, что хоть и понимает русский, но практически на нем не говорит, так как из России она вместе с родителями и младшим братом она уехала еще в детстве. Она отметила, что ее никогда не называли русской, называя "фальшивой наследницей" из Германии. Именно в эту страну эмигрировали ее родители и живут там сейчас.
На суде их не было, это показали в сериале Netflix "Изобретая Анну" и Анна подтвердила, что это правда. Но сейчас они созваниваются раз в неделю, так что она считает, что их отношения налаживаются.
"У меня всегда были свои цели и свое видение того, как я хочу прожить свою жизнь. Они сильно отличались от взглядов моих родителей, но это не означает, что сейчас мы друг с другом не разговариваем", — сказала Анна Сорокина.
Интересно, но сравнение с Саймоном Леваевым, еще одним известным аферистом родом из Израиля, про которого был снят документальный фильм, Анне Сорокиной не льстит. Более того, она считает его "хищником". Саймон выманивал деньги у своих девушек, выдавая себя за богатого наследника. Его история была рассказана в фильме "Аферист из Tinder", который вышел на Netflix.
"На самом деле мне кажется, что он ужасен. Я знаю, что меня сравнивают с ним, но я не вижу никакого сходства. Он просто хищник, это все равно что обманом выманивать деньги у пожилых людей — он же сознательно выбирал своих жертв, хотя мог выбрать кого-то другого. Эти девушки не скрывали, что хотят найти богатого мужчину, они не врали ему. Это вопрос морали и этики", — заявила Анна.
Анна Сорокина, или Анна Делви, напомним, получила срок за то, что обманом выманивала деньги у своих богатых знакомых из Нью-Йорка, и брала большие кредиты в банках, которые не могла вернуть. Она создала настолько убедительный образ богатой наследницы, что ей удавалось путешествовать по всему миру за чужой счет, жить в дорогих отелях и даже имитировать создание культурного центра, под постройку которого она также получала деньги.
Анна считает, что ее судили так сурово, потому что она женщина.
"Все ждут от женщины, что она будет по-матерински заботливой, честной, а когда вы не вписываетесь в эту роль, реакция на это гораздо более жесткая, потому что мужчины всегда себя так ведут", — заявила она.
На вопрос Ксении Собчак, почему она не нашла богатого спонсора под свой проект и не сделала это в России, где по словам Собчак это было куда проще, чем в США, Анна Делви заявила, что это была бы слишком большая ответственность. И спонсор ждал бы чего-то взамен. Так что, чтобы не чувствовать себя обязанной кому-либо, она брала деньги в банке.
Сериал "Изобретая Анну" Анне Сорокиной понравился. Хотя она сказала, что не смотрела его целиком. По ее словам, там было слишком много придуманного сценаристами. Например, сцена попытки самоубийства, а также история любви. На это она ответила, что у нее было много поклонников – так что это был скорей собирательный образ.
"Это более театральная версия моей истории. Скажем так, сюжет сериала был вдохновлен моей историей, поэтому далеко не все показано точно", — сказала аферистка.
Но она признала, что тщательно выбирала наряды для суда, как это и было показано в сериале. Анна пояснила это тем, что это была единственная возможность контролировать хоть что-то во время судебного процесса. И она хотела выглядеть хорошо. Так что ее адвокаты брали наряды напрокат.
На вопрос, почему она не нашла себе богатого мужчину и не взяла деньги у него на свои проекты, Анна ответила, что это бы наложило бы на нее определенные обязательства, а спать за деньги она не хотела.
"Вместо того чтобы с кем-то флиртовать и давать им надежду, я решила давать надежду финансовым организациям", — резюмировала она.
Говоря о своей семье, Анна Сорокина сказала, что про войну в Украине она знает и понимает, что если бы ее семья осталась в России, то ее брат, которому уже исполнилось 18 лет, мог бы оказаться в окопах. "Если бы мама не уехала из Москвы, то его сейчас забрали бы служить. Просто кошмар", — сказала Анна, упомянув, что ее больше всего пугают новости о том, что Путин может использовать тактическое ядерное оружие.
К слову, ранее в соцсетях Анна выступала против войны.
Напомним, в 2019 году Анну Сорокину признали виновной в мошенничестве. Она должна была провести в тюрьме от 4 до 12 лет, однако суд освободил ее досрочно после прошения о помиловании.
После освобождения, Сорокина будет находиться под 24-часовым арестом по неизвестному адресу на время ее иммиграционного разбирательства. Ее адвокат Дункан Левин сказал, что Анне еще нужно будет внести залог в размере 10 тысяч долларов. Также Анне запретили пользоваться соцсетями.