Рассказала о тюрьме и войне в Украине. Аферистка Анна Делви дала интервью Ксении Собчак

Анна Сорокина, которая выдавала себя за богатую наследницу Анну Делви, дала интервью, находясь в тюрьме.

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Известная аферистка Анна Делви про которую был снят сериал Netflix "Изобретая Анну", дала интервью российской журналистке Ксении Собчак. Она призналась, что в сериале было много придуманного, предположила, что будь на ее месте мужчина – его бы не судили так строго, и даже высказалась против войны в Украине. Интервью появилось на канале "Осторожно: Собчак".

Анна Сорокина, которая выдавала себя за богатую наследницу Анну Делви, дала интервью, находясь в тюрьме. Она призналась, что у нее много времени над тем, чтобы спланировать свое будущее и получить опыт из того, что с ней произошло.

Ксения Собчак назвала Анну Сорокину "любимицей" среди аферистов, сказав, что она "играла на внешнем пафосе и лицемерии нью-йоркского бомонда".

"Мы говорили на прошлой неделе, когда Анна была в тюрьме и ждала депортацию в Германию. И вот, на днях пришла новость, что Делви выпустили. В Америке ей больше оставаться нельзя, зато можно прилететь в Россию. На Родину так сказать. И я уверена, что ее "махинации" у нас прошли бы гораздо удачней", — написала Собчак.

Анна сейчас занимается съемками документального фильма о себе самой, на нее работает команда из 20 человек, которая на нее работает. Она призналась, что зарабатывает деньги даже находясь в тюрьме, но не назвала сумму. Она раскритиковала тюремное меню, сказав, что ни разу не ела то, чем кормят за решеткой, сказав, что она вегетарианка, а потому блюда из риса и бобов, которые тут подают – Анна отдает другим заключенным и покупает себе еду в тюремном магазине.

Интервью шло на английском, так как Анна Сорокина призналась, что хоть и понимает русский, но практически на нем не говорит, так как из России она вместе с родителями и младшим братом она уехала еще в детстве. Она отметила, что ее никогда не называли русской, называя "фальшивой наследницей" из Германии. Именно в эту страну эмигрировали ее родители и живут там сейчас.

На суде их не было, это показали в сериале Netflix "Изобретая Анну" и Анна подтвердила, что это правда. Но сейчас они созваниваются раз в неделю, так что она считает, что их отношения налаживаются.

"У меня всегда были свои цели и свое видение того, как я хочу прожить свою жизнь. Они сильно отличались от взглядов моих родителей, но это не означает, что сейчас мы друг с другом не разговариваем", — сказала Анна Сорокина.

[ + – ] Ксения Собчак взяла интервью у аферистки Анны Сорокиной, известной, как Анна Делви Фото: Скриншот

Интересно, но сравнение с Саймоном Леваевым, еще одним известным аферистом родом из Израиля, про которого был снят документальный фильм, Анне Сорокиной не льстит. Более того, она считает его "хищником". Саймон выманивал деньги у своих девушек, выдавая себя за богатого наследника. Его история была рассказана в фильме "Аферист из Tinder", который вышел на Netflix.

"На самом деле мне кажется, что он ужасен. Я знаю, что меня сравнивают с ним, но я не вижу никакого сходства. Он просто хищник, это все равно что обманом выманивать деньги у пожилых людей — он же сознательно выбирал своих жертв, хотя мог выбрать кого-то другого. Эти девушки не скрывали, что хотят найти богатого мужчину, они не врали ему. Это вопрос морали и этики", — заявила Анна.

Анна Сорокина, или Анна Делви, напомним, получила срок за то, что обманом выманивала деньги у своих богатых знакомых из Нью-Йорка, и брала большие кредиты в банках, которые не могла вернуть. Она создала настолько убедительный образ богатой наследницы, что ей удавалось путешествовать по всему миру за чужой счет, жить в дорогих отелях и даже имитировать создание культурного центра, под постройку которого она также получала деньги.

Анна считает, что ее судили так сурово, потому что она женщина.

[ + – ] Анна Делви в зале суда Фото: Getty Images

"Все ждут от женщины, что она будет по-матерински заботливой, честной, а когда вы не вписываетесь в эту роль, реакция на это гораздо более жесткая, потому что мужчины всегда себя так ведут", — заявила она.

На вопрос Ксении Собчак, почему она не нашла богатого спонсора под свой проект и не сделала это в России, где по словам Собчак это было куда проще, чем в США, Анна Делви заявила, что это была бы слишком большая ответственность. И спонсор ждал бы чего-то взамен. Так что, чтобы не чувствовать себя обязанной кому-либо, она брала деньги в банке.

Сериал "Изобретая Анну" Анне Сорокиной понравился. Хотя она сказала, что не смотрела его целиком. По ее словам, там было слишком много придуманного сценаристами. Например, сцена попытки самоубийства, а также история любви. На это она ответила, что у нее было много поклонников – так что это был скорей собирательный образ.

"Это более театральная версия моей истории. Скажем так, сюжет сериала был вдохновлен моей историей, поэтому далеко не все показано точно", — сказала аферистка.

Но она признала, что тщательно выбирала наряды для суда, как это и было показано в сериале. Анна пояснила это тем, что это была единственная возможность контролировать хоть что-то во время судебного процесса. И она хотела выглядеть хорошо. Так что ее адвокаты брали наряды напрокат.

На вопрос, почему она не нашла себе богатого мужчину и не взяла деньги у него на свои проекты, Анна ответила, что это бы наложило бы на нее определенные обязательства, а спать за деньги она не хотела.

"Вместо того чтобы с кем-то флиртовать и давать им надежду, я решила давать надежду финансовым организациям", — резюмировала она.

Говоря о своей семье, Анна Сорокина сказала, что про войну в Украине она знает и понимает, что если бы ее семья осталась в России, то ее брат, которому уже исполнилось 18 лет, мог бы оказаться в окопах. "Если бы мама не уехала из Москвы, то его сейчас забрали бы служить. Просто кошмар", — сказала Анна, упомянув, что ее больше всего пугают новости о том, что Путин может использовать тактическое ядерное оружие.

К слову, ранее в соцсетях Анна выступала против войны.

[ + – ] Ксения Собчак взяла интервью у аферистки Анны Сорокиной, известной, как Анна Делви

Напомним, в 2019 году Анну Сорокину признали виновной в мошенничестве. Она должна была провести в тюрьме от 4 до 12 лет, однако суд освободил ее досрочно после прошения о помиловании.

После освобождения, Сорокина будет находиться под 24-часовым арестом по неизвестному адресу на время ее иммиграционного разбирательства. Ее адвокат Дункан Левин сказал, что Анне еще нужно будет внести залог в размере 10 тысяч долларов. Также Анне запретили пользоваться соцсетями.