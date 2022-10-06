Анна Делви, известная мошенница из сериала "Изобретая Анну", вышла на свободу

Аферистка, родившаяся в России, прославилась тем, что выдавала себя за богатую наследницу и обирала доверчивых друзей

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Анна Сорокина, прославившаяся под именем Анна Делви, вышла на свободу. Пожалуй, одну из самых известных аферисток последних лет, выпустили из американской тюрьмы. Но при условии, что она не будет пользоваться социальными сетями. Об этом пишет People.

О деятельности Анны был снят сериал "Изобретая Анну", так что ее адвокаты не скрывают, что именно ее слава помогла ей оказаться на свободе.

"Мы очень рады сегодняшнему решению суда освободить Анну Сорокину. Судья справедливо признал, что Анна не представляет опасности для общества. Преодолев все препятствия, связанные с условиями ее освобождения, Анна очень рада тому, что выходит из-под стражи и может сосредоточиться на обжаловании своего неправомерного осуждения", — заявил ее адвокат Дункан Левин.

Напомним, Анна Сорокина родилась в 1991 году в России, в 2007 году ее родители переехали в немецкий Кельн. Она училась в Великобритании, а потом отправилась в Нью-Йорк, где стала выдавать себя за богатую наследницу.

Ей удалось влиться в светский круг богатых и знаменитых, где она рассказывала истории о богатом отце, своих собственных планах построить элитный клуб с филиалами, но между тем брала кредиты, жила на широкую ногу и выманивала деньги у своих знакомых.

В 2019 году Анне Сорокиной, или Анне Делви, как она сама себя называла, выдвинули обвинение и ее признали виновной по восьми пунктам обвинения, включая покушение на кражу в особо крупном размере первой степени, кражу в особо крупном размере второй степени, кражу в особо крупном размере третьей степени и кражу услуг. Также ее обвинили в нарушении визового режима.

В тюрьме Анна вела блог, так что ее историю выкупил Netflix. Сериал "Изобретая Анну" стал хитом, но солидный гонорар Анны пошел на то, чтобы выплатить деньги тем, кого она одурачила.

[ + – ] Джулия Гарнер в роли Анны Сорокиной (Делви) Фото: Instagram

Сейчас, после освобождения, Сорокина будет находиться под 24-часовым арестом по неизвестному адресу на время ее иммиграционного разбирательства. Ее адвокат Дункан Левин сказал, что Анне еще нужно будет внести залог в размере 10 тысяч долларов.

Напомним, ранее Фокус рассказал об актерах, героях сериала "Изобретая Анну" и их реальных прототипах.