Анна Делві, відома шахрайка із серіалу "Вигадана Анна", вийшла на волю

Аферистка, що народилася в Росії, прославилася тим, що видавала себе за багату спадкоємицю і вибирала довірливих друзів.

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Анна Сорокіна, що прославилася під ім'ям Анна Делві, вийшла на волю. Мабуть, одну з найвідоміших аферисток останніх років випустили з американської в'язниці. Але за умови, що вона не користуватиметься соціальними мережами. Про це пише People.

Про діяльність Анни зняли серіал "Вигадана Анна", тож її адвокати не приховують, що саме її слава допомогла їй опинитися на волі.

"Ми дуже раді сьогоднішньому рішенню суду звільнити Анну Сорокіну. Суддя справедливо визнав, що Анна не становить небезпеки для суспільства. Подолавши всі перешкоди, пов'язані з умовами її звільнення, Анна дуже рада тому, що виходить з-під варти і може зосередитися на оскарженні свого неправомірного засудження", — заявив її адвокат Дункан Левін.

Нагадаємо, Анна Сорокіна народилася 1991 року в Росії, 2007 року її батьки переїхали до німецького Кельна. Вона навчалася у Великій Британії, а потім вирушила до Нью-Йорка, де стала видавати себе за багату спадкоємицю.

Їй вдалося влитися у світське коло багатих і знаменитих, де вона розповідала історії про багатого батька, свої власні плани побудувати елітний клуб з філією, але тим часом брала кредити, жила на широку ногу і виманювала гроші у своїх знайомих.

У 2019 році Анні Сорокіній, або Анні Делві, як вона сама себе називала, висунули звинувачення і її визнали винною за вісьмома пунктами звинувачення, включаючи замах на крадіжку в особливо великому розмірі першого ступеня, крадіжку в особливо великому розмірі другого ступеня, крадіжку в особливо великому розмірі третього ступеня та крадіжку послуг. Також її звинуватили у порушенні візового режиму.

У в'язниці Анна вела блог, тому її історію викупив Netflix. Серіал "Вигадана Анна" став хітом, але солідний гонорар Анни пішов на те, щоб виплатити гроші тим, кого вона обдурила.

[ + – ] Джулія Гарнер у ролі Анни Сорокіної (Делві) Фото: Instagram

Зараз, після звільнення, Сорокіна перебуватиме під 24-годинним арештом за невідомою адресою на час її імміграційного розгляду. Її адвокат Дункан Левін сказав, що Анні ще потрібно буде внести заставу в розмірі 10 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше Фокус розповів про акторів, героїв серіалу "Вигадана Анна" та їхні реальні прототипи.