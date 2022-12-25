Відома шахрайка Анна Делві заробила на своїх малюнках 340 тисяч доларів

Творчість Анни Делві, чи Анни Сорокіної, дуже зацікавила арт-дилерів.

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Фальшива спадкоємиця Анна Делві, яка вийшла з в'язниці і зараз перебуває під домашнім арештом у Нью-Йорку, залишаючи свою квартиру лише для того, щоб відзначати інспектора, встигла заробити 340 тисяч доларів на своїх малюнках, які вона створила у в'язниці. Про це пише NY Post.

Світська аферистка Анна Сорокіна, також відома як Анна Делві, викликає величезний інтерес у колекціонерів творів мистецтва.

Також вона планує влаштувати серію званих вечерь у своїй квартирі у Нью-Йорку.

Анна Сорокіна, яка видавала себе за багату спадкоємку Анну Делві, і яка зробила своє фальшиве ім'я своїм офіційним псевдонімом, все ще носить електронний браслет, який контролює її пересування. І робить із своїх рідкісних виходів на вулицю справжнє шоу.

[ + – ] Анна Сорокіна незабаром після звільнення Фото: Getty Images

Свої малюнки вона продає 25 000 доларів за один, репродукції – по 250 доларів за один. І вони активно розкуповуються її фанатами та знаменитостями. Один із малюнків, за чутками, купила зірка шоу "Суботнього вечора у прямому ефірі" Хлоя Файнман.

"Це досить шалено. Ми продали відбитки у 40 або 50 країнах. Дивно, як її аудиторія реагує на все, що вона робить", — сказала арт-дилер Кріс Мартін про інтерес до робіт Делві.

Її картини та ілюстрації, створені за допомогою ручок та олівців у тюремній камері, зазвичай посилаються на саму Делві та на її історію, а також на її любов до люксових брендів на кшталт Chanel та Prada.

Сорокіна почала малювати "Злочини Делві" на початку цього року, перебуваючи під вартою імміграційної та митної служби, використовуючи кольорові олівці та ручки, отримані у в'язниці.

Кейсі Грумс, технічний підприємець із Сан-Франциско, заплатив 15 000 доларів за картину Сорокіної "Бродяга в Prada", оригінал акрилу на полотні, яке він вважає ідеальним способом розпочати свою колекцію творів мистецтва.

Грумс вважає, що його вкладення окупляться, особливо після того, як серіал Netflix "Винайдено Анну" з Джулією Гарнер у ролі Сорокіної увічнив її історію.

"У неї величезна кількість шанувальників, дуже сильна фанатська база. Тому тут є великий потенціал. Мені, як покупцю, часто доводиться чекати якийсь час, поки митець підніметься та стане відомим. Але Ганна вже є брендом", — сказав Грумс.

Художня кар'єра Сорокіної частково покриває її орендну плату за її квартиру в Іст-Вілліджі за 4250 доларів на місяць. Вона також рекламує себе в Passes, онлайн-стартапі, де користувачі платять за те, щоб заглянути у життя впливових людей.

[ + – ] Анна Делві на порозі своєї квартири у Нью-Йорку

Анна Делві, або Анна Сорокіна, була засуджена до тюремного ув'язнення терміном від чотирьох до 12 років за те, що обманювала своїх друзів, змусивши їх думати, що вона німецька спадкоємиця. Також вона завдала збитків готелям, живучи в них безкоштовно та виписуючи нічим не підкріплені чеки. Вона була звільнена у жовтні. Суддя заборонив їй доступ до всіх платформ соціальних мереж, включаючи Twitter, Facebook, TikTok та Instagram.

Раніше Анна Делві вже з'явилася на глянцевій обкладинці, для якої позувала зі своїм електронним поліцейським браслетом.