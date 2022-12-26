26 декабря 2022 года: День памяти Евстратия - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя конфликтовать, сквернословить и игнорировать просьбы о помощи.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, которые жили в Армении. Все они когда-то пострадали во имя Христа — Евстратия сожгли, Авксентия бросили в тюрьму, а после обезглавили, Мардария повесили головой вниз, а Ореста сожгли на горячей решетке. И все это — за искреннюю веру в Христа.
Что нельзя делать 26 декабря
- конфликтовать и сквернословить
- игнорировать просьбы о помощи
- заметать дом после полудня
- ходить с распущенными волосами
Народные приметы и поверья:
- какая погода сегодня — таким и январь будет
- метель — к поздней весне
- солнечная погода к теплому 31 декабря
День ангела празднуют:
Анастасия, Аркадий, Арсений, Гавриил, Евгений, Орест и Элеонора.
Родились сегодня:
1971 — Джаред Лето, американский музыкант, певец и актер.
1986 — Кит Харингтон, британский актер, исполнитель главной роли в сериале "Игра Престолов".