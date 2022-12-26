26 декабря 2022 года: День памяти Евстратия - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя конфликтовать, сквернословить и игнорировать просьбы о помощи.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, которые жили в Армении. Все они когда-то пострадали во имя Христа — Евстратия сожгли, Авксентия бросили в тюрьму, а после обезглавили, Мардария повесили головой вниз, а Ореста сожгли на горячей решетке. И все это — за искреннюю веру в Христа.

Что нельзя делать 26 декабря

конфликтовать и сквернословить

игнорировать просьбы о помощи

заметать дом после полудня

ходить с распущенными волосами

Народные приметы и поверья:

какая погода сегодня — таким и январь будет

метель — к поздней весне

солнечная погода к теплому 31 декабря

День ангела празднуют:

Анастасия, Аркадий, Арсений, Гавриил, Евгений, Орест и Элеонора.

Родились сегодня:

1971 — Джаред Лето, американский музыкант, певец и актер.

1986 — Кит Харингтон, британский актер, исполнитель главной роли в сериале "Игра Престолов".