Стиль життя
26 грудня 2022: день пам'яті Євстратія — чого сьогодні не можна робити
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Сьогодні не можна конфліктувати, злословити й ігнорувати прохання про допомогу.
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Що сталося цього дня
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Євстратія, Оксентія, Євгена, Мардарія та Ореста, які жили у Вірменії. Усі вони колись постраждали в ім'я Христа — Євстратія спалили, Оксентія кинули до в'язниці, а потім обезголовили, Мардарія повісили головою вниз, а Ореста спалили на гарячій решітці. І все це за щиру віру в Христа.
Чого не можна робити 26 грудня
- конфліктувати і злословити
- ігнорувати прохання про допомогу
- замітати в будинку після полудня
- ходити з розпущеним волоссям
Народні прикмети та повір'я:
- яка погода сьогодні — таким і січень буде
- хуртовина — до пізньої весни
- сонячна погода до теплого 31 грудня
День ангела святкують:
Анастасія, Аркадій, Арсен, Гаврило, Євген, Орест і Елеонора.
Народилися сьогодні:
1971 — Джаред Лето, американський музикант, співак і актор.
1986 — Кіт Гарінгтон, британський актор, виконавець головної ролі в серіалі "Гра престолів".