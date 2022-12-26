26 грудня 2022: день пам'яті Євстратія — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна конфліктувати, злословити й ігнорувати прохання про допомогу.

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Що сталося цього дня

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучеників Євстратія, Оксентія, Євгена, Мардарія та Ореста, які жили у Вірменії. Усі вони колись постраждали в ім'я Христа — Євстратія спалили, Оксентія кинули до в'язниці, а потім обезголовили, Мардарія повісили головою вниз, а Ореста спалили на гарячій решітці. І все це за щиру віру в Христа.

Чого не можна робити 26 грудня

конфліктувати і злословити

ігнорувати прохання про допомогу

замітати в будинку після полудня

ходити з розпущеним волоссям

Народні прикмети та повір'я:

яка погода сьогодні — таким і січень буде

хуртовина — до пізньої весни

сонячна погода до теплого 31 грудня

День ангела святкують:

Анастасія, Аркадій, Арсен, Гаврило, Євген, Орест і Елеонора.

Народилися сьогодні:

1971 — Джаред Лето, американський музикант, співак і актор.

1986 — Кіт Гарінгтон, британський актор, виконавець головної ролі в серіалі "Гра престолів".