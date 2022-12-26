Самые популярные новогодние гадания: как узнать будущее в праздничную ночь?

Есть поверье, что новогодние гадания — одни из самых правдивых, ведь многое из предреченного в праздничную ночь сбывается. Наши предки гадали различными способами, чтобы узнать какая судьба уготована нам в будущем, что нас порадует и чего стоит опасаться. Вот самые популярные из них:

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Гадание на воске на замужество

Девушка должна держать в руках зажженную свечу, воск с которой должен капнуть в емкость с холодной водой. Застывшая форма воска и есть ответом на вопрос девушек — если фигурка напоминает кольцо, то девушку вскоре ожидает предложение, звезда — сулит знакомство, а крест или подкова — неудачи в личной жизни.

Гадание на воде на предстоящий год

Накануне полуночи 31 декабря нужно налить немного воды в небольшую емкость и поставить ее на балкон. Если на утро замерзшая поверхность воды будет гладкой и чистой, то следующий год будет таким же ровным и спокойным. Один или два бугорка — к финансовому достатку. А вот много бугорков предупреждает о сложном периоде.

Гадание с помощью зеркала

Сразу после полуночи девушки выходили со небольшими зеркалами на улицу, клали их на землю около крыльца и поливали водой. Узор, который появлялась на утро, предрекал будущее — круглые завитки говорили о благоприятном периоде, квадратики и другие узоры с углами предвещали беспокойство. А смесь разных фигурок предсказывали успех и благополучие.

Гадание с помощью домашнего кота

Пушистый домашний любимец тоже может стать предрекателем будущего в новогоднюю ночь. Нужно загадать желание и позвать кота в комнату, где стоит новогодний стол. Если он наступит на порог комнаты правой лапой, то желание вскоре исполнится, а если левой — если исполнится, то немного позже.