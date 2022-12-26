Найпопулярніші новорічні ворожіння: як дізнатися майбутнє у святкову ніч?

Є повір'я, що новорічні ворожіння — одні з найправдивіших, адже багато з передбачених у святкову ніч збуваються. Наші пращури гадали різними способами, щоб дізнатися, яка доля уготована нам у майбутньому, що нас порадує і чого варто побоюватися. Ось найпопулярніші з них:

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Ворожіння на воску на заміжжя

Дівчина повинна тримати в руках запалену свічку, віск з якої повинен капнути в ємність із холодною водою. Застигла форма воску і є відповіддю на запитання дівчат — якщо фігурка нагадує кільце, то на дівчину незабаром чекає пропозиція, зірка — обіцяє знайомство, а хрест чи підкова — невдачі в особистому житті.

Ворожіння на воді на наступний рік

Напередодні опівночі 31 грудня потрібно налити трохи води у невелику ємність та поставити її на балкон. Якщо на ранок замерзла поверхня води буде гладкою та чистою, то наступний рік буде таким самим рівним і спокійним. Один чи два горбки — до фінансового статку. А ось багато горбків попереджають про складний період.

Ворожіння за допомогою дзеркала

Одразу після опівночі дівчата виходили з невеликими дзеркалами надвір, клали їх на землю біля ґанку і поливали водою. Візерунок, що з'являвся на ранок, передрікав майбутнє — круглі завитки говорили про сприятливий період, квадратики й інші візерунки з кутами віщували занепокоєння. А суміш різних фігурок передбачали успіх і благополуччя.

Ворожіння за допомогою домашнього кота

Пухнастий домашній улюбленець теж може стати передрікачем майбутнього в новорічну ніч. Потрібно загадати бажання та покликати кота до кімнати, де стоїть новорічний стіл. Якщо він наступить на поріг кімнати правою лапою, то бажання незабаром виповниться, а якщо лівою — якщо справдиться, то трохи згодом.