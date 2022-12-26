Памела Андерсон с елочкой прогулялась по улицам города в новогоднем видео

Знаменитость находится в прекрасной форме.

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55-летняя американская актриса и модель пополнила ряды знаменитостей, возрастную красоту которых оценили модные бренды. Звезда снялась в рекламном праздничном ролике модного французского лейбла Jacquemus.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, Памела идет по каменной лестнице в полностью белом ансамбле. На ней роскошное платье и не менее шикарная широкополая шляпа с бахромой и перьями. В качестве аксессуара у Андерсон – связанная рождественская елочка, которую она тащит за собой, держа за верхушку одной рукой.

Видео идет на фоне песни Питера Ганна в исполнении Art Of Noise.

В какой-то момент Памелу на лестнице встречает поднимающийся наверх Санта-Клаус. Памела схватила его за накладную бороду.

"Рождество закончилось, Санта", – говорит актриса.

В конце клипа она улыбается и посылает воздушный поцелуй зрителям.

Скорее всего, ролик был снят ранее в этом месяце, когда Памела была одета в тот же наряд на шоу Jacquemus's Le Raphia в Ле-Бурже, Франция.

Уходящий год для Андерсон был очень насыщенным. О ней снова активно заговорили после выхода сериала "Пэм и Томми" на Hulu, где роль Пэм сыграла Лили Джеймс. Памелу пригласили на роль Рокси Харт в мюзикле "Чикаго" на Бродвее. Она играла там с апреля по июнь и говорила, что это роль ее мечты.

Напомним, Памела Андерсон развелась со своим пятым мужем через 13 месяцев после свадьбы и написала книгу мемуаров, где откровенно рассказала о своем пути к славе.